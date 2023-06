Così Prighozhin, il capo dei mercenari Wagner, ha dichiarato guerra a Mosca

Controffensiva di Kiev sotto accusa

Intanto si registrano tensioni tra Washington e Kiev sulla controffensiva ucraina. L’andamento del contrattacco è lento e «deludente», si sono lamentati funzionari americani. «Tutto deve ancora succedere», la risposta dei militari di Kiev. È da giorni che i vertici ucraini ammettono una temporanea scarsità di risultati, compreso lo stesso presidente Volodymyr Zelensky. Ma secondo fonti ufficiali e militari americane, interpellate dalla Cnn, l’avanzata «non sta soddisfacendo le aspettative in nessuno dei fronti»: quindi non a est, nel Donbass, dove i russi contrattaccano; ma neanche a sud, verso Meliptopol, Berdyansk e la Crimea, dove invece le truppe scelte di Kiev rivendicano quasi ogni giorno la liberazione di nuovi insediamenti.

Le linee russe, hanno argomentato le fonti alle Cnn, si sono dimostrate ben fortificate e non offrono facile passaggio agli attacchi delle truppe di terra ucraine, che vengono martellate con successo dall’aviazione russa in aggiunta alla presenza di mine. Insomma, le forze ucraine si sono dimostrate “vulnerabili”, mentre quelle russe, per quanto gonfiate numericamente da soldati poco addestrati e per nulla motivati, si sono rivelate “competenti” nelle loro difese.

La risposta di Kiev è arrivata per bocca del comandante delle forze di terra, generale Oleksandr Syrskyi, che al Guardian ha confermato per la prima volta pubblicamente che «la nostra forza principale non è stata ancora impegnata a combattere e stiamo sondando i punti deboli nelle difese nemiche. Tutto deve ancora succedere».

Prigozhin: "Truppe russe ripiegano nelle zone di Zaporizhzhia e Kherson"

L’invasione della Crimea nel 2014

Sull’invasione della Crimea interviene oggi Barack Obama, durante la cui presidenza avvenne l’invasione e l’annessione russa della Crimea nel 2014. L’ex presidente ha difeso la sua risposta di allora, tacciata da alcuni di acquiescenza: «L’Ucraina di quel periodo non è quella di oggi», ha detto l’ex presidente alla Cnn. «C’è una ragione per cui all’epoca non ci fu un’invasione armata della Crimea: perché era piena di un sacco di persone che parlavano russo e che simpatizzavano con la Russia», ha sottolineato Obama. «Io e la cancelliera tedesca Angela Merkel abbiamo risposto a Putin con gli strumenti che avevamo», ha detto l’ex presidente, ricordando che «molti Paesi europei non volevano imporre le sanzioni contro Mosca». «Allora non dovrebbe sorprendere che oggi ci sia un’aggressione russa su vasta scala in Europa», ha subito rintuzzato il principale consigliere di Zelensky, Mikhailo Podolyak.

Loading...