Così la realtà aumentata di Ezooza potenzia lo shopping per l’outdoor

Barbecue ma anche griglie, smoker e bracieri. Arredi outdoor tra cui salotti da giardino, ombrelloni, vele e decorazioni oltre a tutto è necessario per la cura delle piante, dai vasi all’utensileria per finire con le casette da giardino in plastica e metallo oppure armadi e bauli dove riporre attrezzature e complementi d’arredo per il giardino. È una parte dell’offerta di Ezooza, sito di e-commerce del segmento giardinaggio e fai-da-te tutto italiano che vuole offrire ai clienti una esperienza d’acquisto sempre più immersiva con lo sviluppo di Garden Ready, set di realtà aumentata con tre strumenti digitali in grado di far percepire la modalità d’uso e le dimensioni esatte dell’arredo, del prodotto nell’ambiente dove verrà collocato. Lo strumento di visualizzazione 3D infatti consente di visualizzare un’immagine tridimensionale dell’articolo, che può essere ruotata sui tre assi per permettere, per esempio, di esplorare la struttura di una casetta da giardino da qualsiasi angolazione, talvolta persino internamente.

Ezooza.it vuole così accompagnare i clienti, abbracciando anche le nuove generazioni, nella scoperta delle esperienze che possono essere vissute nel proprio ritaglio di verde: dal piacere di cucinare all’aperto, al gusto di arredare con cura gli spazi. Tutto questo avviene grazie a un’ampia selezione di prodotti. Con «vedi in realtà aumentata» Garden Ready consente di visualizzare il prodotto nello spazio davanti a sé, utilizzando la fotocamera dello smartphone, senza dover scaricare nessuna app grazie alla tecnologia di Web ar che permette di caricare una foto del proprio spazio per simulare la collocazione dell’oggetto in quell’ambiente. Nella soluzione sono inoltre già disponibili una serie di immagini per confrontare l’effetto del prodotto in diversi contesti. I tre strumenti sono integrati sul sito di Ezooza.it sotto l’immagine di 150 prodotti.

Inoltre, Ezooza.it li offre in white label per le piattaforme e-commerce terze e li mette a disposizione anche dei retailer attraverso totem espositivi o la fornitura dei codici QR da inserire nei cataloghi stampati. Il tutto è visibile sul sito dedicato GardenReady.it mentre Ezooza.it ha sviluppato la propria strategia di distribuzione in ottica omnicanale, commercializzando gli articoli come venditore terzo su LeroyMerlin.it, manomano.it, Amazon.it, Ebay.it. Inoltre i prodotti a marchio Ezooza sono poi presenti in diversi store fisici, tra cui Garden Bedetti, Flover, Bbq Lab di Oasi’s. «Ezooza.it intende posizionarsi nel mercato e-commerce per l’outdoor come un player basato sulla cultura e l’innovazione - spiega Enzo Piarulli, founder del sito -. Pensiamo infatti che l’esperienza di acquisto sia frutto di una conoscenza approfondita del prodotto, del suo utilizzo e di come si inserisce nel contesto della propria casa. Curiamo quindi particolarmente i contenuti che permettono di capire come vivere in famiglia e con gli amici un’esperienza memorabile con i nostri smoker, i bracieri e le casette. Ma tutto questo non può prescindere dall’avere l’esatta percezione di come quel complemento di arredo si inserisca nel contesto del proprio giardino. Abbiamo investito in ricerca e sviluppo puntando sulla realtà virtuale e aumentata con l’obiettivo di farlo diventare sempre più uno standard dell’esperienza di acquisto online».