«Così riparte la vita a Wuhan dopo il lockdown», il racconto dall’epicentro del coronavirus Lorenzo Mastrotto, manager italiano che è rimasto nella città per tutta la quarantena con la sua famiglia, ci racconta come ha vissuto questi mesi e com’è la fase 2 in Cina. di Luca Salvioli

Lorenzo Mastrotto con i 2 figli a Wuhan, dove l'8 aprile è terminato il lockdown

5' di lettura

Immersi come siamo in uno scenario inedito e improvviso, la cosa più difficile da immaginare è come riprendereanno le nostre vite. Di fase 2 ormai si parla apertamente in Italia e in Europa, ora che la curva epidemica è in calo ma lontana dall’essersi esaurita, con molte incognite legate a un virus che conosciamo da pochi mesi. La Cina, dove tutto è iniziato a gennaio, è più avanti di noi, in particolare a Wuhan, focolaio del contagio cinese.

La città dell’Hubei ha allentato il lockdown l’8 aprile, dopo 76 giorni. Ci siamo fatti raccontare come sta riprendendo la vita a Wuhan da Lorenzo Mastrotto, 47 anni, direttore vendite in Cina e Nord Asia per Fiamm, azienda di Montecchio Maggiore (Vicenza). A questo link anche un’intervista video a Sara Platto, professoressa associata di Comportamento e benessere animale alla Facoltà di Scienze Biologiche della Jianghan University di Wuhan.

Entrambi hanno passato tutta la quarantena nella città cinese, decidendo di non rientrate a fine gennaio come invece hanno fatto molti occidentali residenti in Cina. «Siamo rimasti qui in una decina di italiani. Abbiamo fatto una chat WhatsApp chiamata “survivors” che ci è stata molto utile per scambiarci aggiornamenti sull’evoluzione della situazione e rimanere in contatto».

Ora come vanno le cose? Si fa un po’ fatica a valutare le notizie che arrivano dalla Cina, tra riaperture e nuovi lockdown in alcune regioni.

In effetti leggo molte notizie imprecise. Qui a Wuhan non ci sono giornalisti internazionali. Arriva solo quello che viene scritto dalla stampa locale e dal racconto di noi stranieri che siamo qui. Quello che posso dire io è che a Wuhan siamo tornati a lavorare. Il 7 aprile sono tornato nel mio ufficio. L’ultima volta era stato il 21 gennaio. Ho ritrovato le decorazioni di Natale.

Cos’altro è cambiato rispetto alla chisura totale?

È un primo passo, siamo ancora molto distanti alla vita di prima del 20 gennaio. Le scuole sono ancora chiuse. Non esiste uscire la sera in un locale e bere qualcosa con gli amici. I ristoranti sono aperti solo per take away. Tutti escono con mascherina obbligatoria. Anche per uscire ci sono delle limitazioni. Alcuni compound (grossi complessi residenziali dove vivono migliaia di famiglie) sono ancora chiusi. Anche alcune strade non hanno riaperto. Ci sono inoltre limitazioni al movimento per chi non ha il codice verde.