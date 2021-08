Così rispondo agli hater sui social (e neutralizzo gli insulti)

Tuttavia ci sono dei punti fermi che costituiscono la relazione tra una testata giornalistica e i suoi lettori e, conseguentemente, anche la relazione con i suoi follower su una piattaforma social, specchio dell'identità di una testata e della relazione che intende avere con il suo pubblico. Punti fermi che, volendo, possono anche tradursi in un decalogo operativo, a patto di considerare una piccola premessa.

Giocare in trasferta

Non è facile perforare la bolla informativa o confirmation bias, in cui molti vivono. Cos'è? Dicono gli esperti che è la tendenza a nutrirsi sui social media di informazioni tendenzialmente affini a come già la si pensa, scartando i punti di vista differenti. Chi vive in questa bolla informativa dà sostanzialmente per assodato e scontato il proprio punto di vista, mentre gli appare surreale quello difforme degli altri.

Una premessa d'obbligo per un giornale come il Sole 24 Ore che fornisce il quadro generale di ciò che ci accade intorno – statistiche, indagini complessive, dati – mentre i social sono il regno del particolare, della condivisione di ciò di cui si è diretti testimoni. Un conto sono i social media, un conto sono i mass media come il nostro, due dimensioni che, spesso, non si incontrano: se due negozi della mia via hanno chiuso, come fa l'Istat a sostenere che il Pil sale dell'1%? Il ben noto effetto Dunning-Krueger fornisce un’ulteriore interpretazione di questa tendenza.

Una delle tante vignette sulla diatriba massmedia vs. social media del disegnatore Duke, pubblicata su Twitter

La forza della gentilezza

Educazione e rispetto sono scelte di vita e professionali. L’unica scelta conseguente è rapportarsi con i lettori in modo gentile. La gentilezza è un’arma infallibile, anche sui social, anche nei confronti di chi offende: evita il conflitto e disarma chi si prende la briga di accusare una testata come la nostra di un'ampia serie di presunte nefandezze: “Gentile lettrice/lettore, La ringraziamo per il suo contributo che ci consente di migliorare costantemente il nostro lavoro. Nel caso dovesse ravvedere errori di varia natura nei nostri articoli, non esiti a segnalarceli. Cordialmente”.

Ovviamente la gentilezza non basta: assiso sul suo divano, l'hater ama accusare giornali come il nostro di esprimere opinioni invece che riportare fatti e quando vengono riportati i fatti attraverso dati attribuiti a soggetti di diversa natura (istituzioni, università, centri di ricerca) l'hater ha buon gioco nell'accusare il giornalista di turno di aver fatto da passacarte acritico della notizia. E qui inevitabilmente occorre rammentare una regola principe, che qui viene ricordata da due lettori che così commentano l'esternazione esagitata espressa in un commento.