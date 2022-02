Così la ristorazione italiana conquista spazi all’estero

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non si ferma il successo del made in Italy all’estero, in particolare nell’ambito alimentare e ristorativo. Secondo i dati Fipe, la rete dei ristoranti italiani nel mondo conta 2.218 locali certificati in 60 Paesi esteri, in 451 diverse città, per un totale di 250.875 coperti. Di questi circa il 33% è concentrato nei paesi Ue, il 23,3% tra Asia e Oceania, quasi il 30% in America del Nord, il 13% in America Latina e il restante 10% tra Africa, Medio Oriente ed Europa non Ue. Tanti gli esempi di successo sia di singoli imprenditori nostrani sia di note aziende italiane che esportano il proprio format ristorativo, come Rossopomodoro, Lavazza e illy Caffè.

Poke House, 170 locali nel 2022

Più giovane, ma in forte espansione troviamo anche Poke House, la foodtech nata nel 2018 da un’idea dei due imprenditori Matteo Pichi e Vittoria Zanetti, che nel 2022 prevede 80 nuove aperture tra Europa e Stati Uniti, portando l’insegna a 170 locali e il fatturato a oltre 100 milioni di euro. La scorsa primavera aveva acquisito la catena londinese Ahi Poké. Pochi giorni fa, invece, ha messo a segno l’investimento in uno dei brand iconici della California, Sweetfin, conosciuto come il precursore del poke e leader delle bowl plant-based negli Stati Uniti.

Poke House, che ha chiuso il 2021 con un fatturato superiore ai 40 milioni di euro, supporterà lo sviluppo di Sweetfin attraverso un piano di sviluppo che prevede imminenti 40 nuove aperture nei prossimi anni tra la West Coast, il Texas e l’Arizona, e la condivisione di know-how tecnologico, uno degli asset strategici più importanti del modello di business di Poke House, insieme al delivery.

«Il nostro successo – spiega Matteo Pichi, co-fondatore e ceo di Poke House – si fonda proprio su un modello ibrido, a metà strada tra retail e digital, dove la componente tecnologica è fondamentale: un sistema omnichannel sviluppato in casa, un software Crm proprietario con un programma di fidelizzazione che conta migliaia di utenti e un approccio data-driven che ha permesso all’azienda di intercettare i trend di consumo e adattare rapidamente la propria offerta in cinque Paesi diversi».

Doppio Malto cerca partner

Con 28 locali e la previsione di chiudere il giro d’affari 2022 a oltre 60 milioni di euro (erano 25 nel 2021), la catena italiana di ristoranti nata dal birrificio Doppio Malto di Erba è alla ricerca di nuovi partner commerciali di fiducia per esportare il format fuori dai confini nazionali. L’insegna ha già conquistato dieci regioni italiane e due Stati europei: Francia e Regno Unito. «Quest’anno abbiamo in programma altre dieci aperture», commenta Giovanni Porcu, ceo e founder di Foodbrand Spa, titolare del marchio Doppio Malto. Punto forte è la birra artigianale, tutta prodotta nei birrifici aziendali, in particolare in quello di recentissima costruzione situato a Iglesias, in Sardegna, in grado di raggiungere a regime una capacità produttiva di cinque milioni di litri.