Così Samsung usa l’intelligenza artificiale per ridurre i consumi dell'hi-tech in casa

L'innovazione al servizio del consumatore. Con questa idea in mente, Samsung mette insieme i principali trend tecnologici del momento: IA e hi-tech. Lo fa inserendo alcune novità all'interno della sua piattaforma consolidata SmartThings. L'ecosistema, concorrente di Google Home sui dispositivi Android, permette di aggiungere dispositivi per la casa connessa, da gestire tutti in un solo posto. Da qualche mese, SmartThings supporta anche Matter, lo standard condiviso per l'IoT che dovrebbe rendere più semplice integrare altri marchi e arricchire ulteriormente l'esperienza “smart home” per chi usa molti oggetti che inviano e ricevono dati da internet. All'edizione numero 99 dell'Ifa di Berlino, insieme al Mobile World Congress di Barcellona principale appuntamento europeo per le novità tecnologiche di consumo, Samsung ha svelato alcune novità che non stravolgono SmartThings ma la rendono sicuramente più completa. Ad esempio Samsung Food, un'app che permetterà non solo di tenere traccia della spesa da fare e di ciò che si ha già in frigo e in dispensa ma anche un modo per sfruttare l'IA come un assistente in cucina, attento ai gusti personali e a come ridurre lo spreco di cibo. Al lancio, nel 2024, Samsung Food sarà disponibile in 104 Paesi e otto lingue – italiano incluso – mettendo a disposizione degli utenti una buona parte del patrimonio di conoscenze alimentari di tutto il mondo. Il connubio tra utilizzo della tecnologia e ottimizzazione delle proprie abitudini quotidiane è forte. Stando ad una ricerca che Samsung ha presentato proprio a Ifa 2023, condotta insieme all'agenzia Opinium in Italia, Spagna, Germania, Regno Unito e Francia, il 77% delle persone è alla ricerca di prodotti tecnologici che consentano di risparmiare energia, non solo per una questione economica, ma anche per la tutela dell'ambiente.

«Il Green Deal europeo restituisce la necessità di avere un'attenzione importante al tema del consumo di risorse energetiche, anche dal punto di vista dell'utente finale. Per ridurre le emissioni di Co2, la tecnologia svolge un ruolo fondamentale» ci dice Ettore Alfredo Jr. Jovane, Head of Aircon Business SEI. «La sensibilità a tali argomenti trova oggi piena applicazione nella piattaforma SmartThings, che diventa compagno ideale per un uso consapevole degli elettrodomestici intelligenti».Tornando alla ricerca, il 67% degli intervistati ritiene importante che il proprio dispositivo sia in grado di connettersi a un’applicazione che consenta di monitorare e ridurre il consumo energetico. Peraltro, il rialzo dei prezzi dell’energia in tutta Europa ha portato gli utenti a ripensare anche il modo in cui usano l'elettricità. Per Samsung e Opinium, il 72% del campione si dichiara preoccupato per il costo degli elettrodomestici in funzione in casa. Come risolvere questo dilemma? Dal punto di vista di SmartThings, con Energy, che nell'app mira a creare un programma intelligente, basato sulle esigenze personali, che aiuta a capire quando accedere la lavatrice, la la lavastoviglie e tutti gli altri elettrodomestici, per comprimere i consumi. “Nella casa intelligente del futuro vediamo sempre più IA conclude Jovane. “L'intelligenza artificiale può aiutare le persone ad aumentare la loro conoscenza di ciò che gli strumenti smart possono fare per dare una mano al pianeta e alle loro spese. Il fine ultimo della tecnologia è questo: innovare prodotti e servizi ma senza complicarne l'utilizzo, anzi semplificandolo per l'utente finale e le aziende”.

