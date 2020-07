Così la Sardegna del carbone stoppa la centrale idroelettrica in Gallura

Dei tre usi autorizzati dal progetto — irriguo-potabile-idroelettrico — solamente uno non è mai diventato reale. Quello idroelettrico.

Lungo il canale d’uscita il Consorzio della Gallura vuole mettere una piccola turbina per estrarre elettricità dal flusso d’acqua che va verso i campi da irrigare. Un impianto semplice: una briglia per deviare il flusso verso la turbina in un edificio grande come un bilocale. Tempo previsto dei lavori, sei mesi. La centrale idroelettrica produrrebbe ogni anno 2,67 milioni di chilowattora.

I commenti dei proponenti

FInora sono intervenuti pubblicamente solamente i proponenti, cioè il Consorzio di bonifica della Gallura e l’associazione di riferimento che riunisce i consorzi di bonifica italiani, l’Anbi.

«Un'incomprensibile vicenda a colpi di ricorsi e che non trova giustificazione alcuna — commenta il presidente del Consorzio di bonifica della Gallura, Marco Marrone. — L’accanimento con cui la Regione si oppone alla realizzazione della centrale oltre ad allungare inutilmente tempi, sta provocando un ingente danno economico agli agricoltori ed al Consorzio di bonifica».

Secondo Massimo Gargano, direttore generale dell’Anbi, «la domanda è d'obbligo: cui prodest? Vi sono estremi del danno erariale?».

«Questa guerra giudiziaria della Regione — conclude il direttore dell'ente consorziale, Giosuè Brundu — impoverisce l'Isola e le sue ambizioni».

l consorzio di bonifica lancia un appello al presidente della Regione, Christian Solinas, per una soluzione bonaria.

Le tappe del contenzioso

Nel novembre 2013 il Consorzio di bonifica avviò il percorso e nel marzo 2014, scaduto il tempo del silenzio assenso e ottenuto il finanziamento statale, ritenne di poter avviare i lavori. La Regione Sardegna, per dispetto, deliberò un finanziamento per fare la centrale idroelettrica sul canale del Consorzio ma negandola ai proponenti e affidandola al suo ente regionale Enas.