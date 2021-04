Così in Sardegna dalle cozze nascono oggetti di design

A supportare la fase di studio dei materiali, dal ciclo di prototipazione alla produzione di piccoli manufatti, il product designer Lorenzo Finotto di Arborea, specializzato nell'upcycling di materie plastiche. I prodotti che gli esperti contano di realizzare vanno dall'arredo urbano, con panchine e rivestimenti, all'interior design e home decor in cui si prevede la costruzione di sedie, poltrone, plafoniere e vasi

«Abbiamo deciso di promuovere questo progetto di economia circolare in virtù della costante attenzione che abbiamo nel tutelare e salvaguardare l'ambiente in cui lavoriamo – dice Caterina Murgia, amministratore delegato di Nieddittas –. Operiamo sempre per essere un riferimento nel settore anche in relazione alle politiche di sostenibilità ambientale. Riutilizzare gli scarti della nostra lavorazione, non solo migliorerà la sostenibilità della nostra filiera rendendola meno inquinante, ma potrà anche fornire vantaggi e benefici in materia di smaltimento dei rifiuti»

Le altre iniziativeIn passato la Cooperativa ha lanciato un'altra iniziativa, compresa sempre nell'ambito dell'economia circolare e diventano cibo per le orate da allevamento. Le cozze Nieddittas non idonee alla vendita perché col guscio rotto o semifessurate e non più in grado di trattenere il liquido intervalvare anziché essere smaltite vengono sistemate all'interno di mangiatoie in cui le orate entrano per nutrirsi, mangiano la polpa e lasciano solo il guscio, che viene poi smaltito pulito.

Più recentemente, invece, è stato presentato realizzato un progetto che prevede il riutilizzo dei gusci dei mitili per la costruzione di isolotti artificiali nello stagno di Corru Mannu per sostenere l'insediamento e la nidificazione di alcune specie di uccelli.