Così “Seaspiracy” mette a nudo lo sfruttamento del mare

Questi microorganismi assorbono l'anidride carbonica e restituiscono ossigeno quattro volte più di quanto non facciano le piante dell'intera foresta amazzonica. Distruggere queste specie significa distruggere l'essere umano.

Mentre il regista, ignaro di ciò che avrebbe scoperto di lì a poco, è impegnato nella raccolta di bottiglie sulle spiagge, la sua attenzione viene catturata dal Giappone, che porta avanti una caccia indiscriminata nel Pacifico nonostante il divieto internazionale che vige dal 1986. Ric O'Barry, fondatore del Dolphin project, avverte Tabizi (e noi) che il Giappone cerca di nascondere al resto del mondo ciò che fa, e si sbarazza di tutti gli oppositori: la sua vita, quindi, è in pericolo.

Nonostante questo raggiunge Taiji, un luogo in cui ogni anno 700 delfini e balene vengono radunati in una baia grande come un campo di calcio e massacrati. Si vede molto sangue e si fatica a rintracciare una logica in ciò che si apprende: dal 2000 al 2015 per ogni delfino catturato ne sono stati uccisi 12, nonostante quella carne non abbia mercato. La spiegazione ufficiale è che i delfini mangiano troppo pesce, sbarazzandosene resta più cibo alle popolazioni locali. E intanto in uno dei più grandi porti di pesca del mondo, poco distante, il regista scopre tonnellate di tonno rosso, il più costoso del pianeta: un esemplare vale 3 milioni di dollari al mercato di Tokyo.

La specie è stata massacrata tanto che oggi nel Pacifico ne resta il 3 per cento, ma il fatturato è di 42 miliardi di dollari l'anno.

Il docu passa poi all'industria degli squali, la specie che tiene pulito l'oceano che diversamente diventerebbe una palude. Anche in questo caso i dati presentati sono impressionanti: uccidiamo tra 11mila e 30 mila esemplari all'ora e il 50% di questi muore a causa della pesca accessoria portata avanti da pescherecci commerciali. Come dire che ogni anno 50 milioni di squali muoiono fianco a fianco al pesce che mangiamo e vengono ributtati in mare come immondizia, già morti perché soffocati prima.