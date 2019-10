Così si sana l’errore nei modelli già inviati <br/>Dalle spese scolastiche a quelle mediche: sviste in agguato anche per chi si è rivolto a Caf o professionisti di Dario Aquaro, Cristiano Dell'Oste

3' di lettura

Non è (quasi) mai troppo tardi. L’extra-time concesso per presentare la dichiarazione dei redditi relativa al 2018 – possibile entro il prossimo 2 dicembre – offre più tempo anche per correggere gli errori commessi da chi ha già inviato alle Entrate il modello Redditi o il 730. Fino a questa data si può procedere con una dichiarazione “correttiva nei termini”. Dopo resterà la chance dell’integrativa.

Le modalità di correzione sono diverse e cambiano, tra l’altro, a seconda che il contribuente abbia scelto il fai-da-te (con la dichiarazione precompilata) o si sia rivolto a un intermediario (Caf, commercialista o altro professionista).

Al 23 luglio scorso, termine per l’invio del 730 precompilato, le dichiarazioni trasmesse con l’applicazione web dell’Agenzia sono state 3,3 milioni: il 13,8% in più dei 2,9 milioni del 2018 e il 135,7% rispetto ai 1,4 milioni del 2015, primo anno dell’opzione fai-da-te. I numeri sono ancora parziali, perché per il modello Redditi Pf online c’è tempo fino al 30 novembre, termine ufficiale che però quest’anno slitta appunto al 2 dicembre (il 30 novembre è un sabato). Ma proprio tra questi numeri spicca il dato dei 730 accettati senza modifiche, arrivati a quota 609.360: di fatto, una su cinque, in aumento del 15% rispetto all’anno scorso.

L’errore, tuttavia, è sempre in agguato. Anche per i contribuenti che si sono rivolti a un intermediario: non sono rari, infatti, i casi di ricevute dimenticate o redditi “trascurati”. Qualche esempio? Ecco alcuni principali errori in cui può incappare un “privato”.

1. Sviste sui bonus. È difficile dimenticare gli interessi pagati sul mutuo prima casa che, salvo disguidi, sono già inseriti nella precompilata. Così come le rate di detrazione derivanti da lavori edilizi eseguiti prima del 2018.