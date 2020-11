Così il sostegno Bce (e dei Governi) argina l’ondata di default societari

(IMAGOECONOMICA)

Per la crisi Covid il picco di insolvenze è previsto al 5-6% in Europa. Inferiore ai livelli del 2008-09 e alle proiezioni dei modelli macroeconomici.

3' di lettura

A volte le loro misure finiscono anche nel mirino di commentatori ed economisti, pronti più a guardare le controindicazioni e gli effetti collaterali dei risultati della cura stessa. Che l’azione di sostegno offerta dalle Banche centrali, con la loro politica monetaria, e in subordine dai Governi attraverso le manovre fiscali per contrastare gli effetti della pandemia stia dando i suoi frutti è però innegabile. Questo vale per le famiglie e per l’occupazione, e vale anche per le imprese, alcune delle...