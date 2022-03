Così le spese sanitarie 2021 entrano nella dichiarazione dei redditi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Spese sanitarie e dichiarazione dei redditi, precompilata o con presentazione del 730: proviamo a fare chiarezza. Va detto, in prima battuta, che le spese sanitarie sono disponibili online da alcuni anni, ma non sempre venivano consultate; adesso, dopo due anni di pandemia ormai usano lo Spid anche buona parte dei meno giovani e i meno informaticamente alfabetizzati: il 2022 sembra l’anno giusto per abituarsi a controllare sempre i dati del proprio cassetto fiscale. In tal caso lei potrà aiutare il suo consulente e il suo Caf a controllare che le informazioni siano corrette e complete. Bisogna anche chiarire che alla precompilata arrivano solo le spese sanitarie per le quali, all’atto dell’acquisto del bene o della fruizione del servizio, sia stato fornito correttamente il proprio codice fiscale e non ci sia stata opposizione alla trasmissione dei dati.

Il controllo delle spese

Per controllare quali spese sono presenti, si può accedere all’area riservata del portale del sistema TS. L’accesso è possibile utilizzando Spid, carta di identità elettronica (Cie) o carta nazionale dei servizi (Cns). Nell’area riservata si può selezionare l’opzione “Opposizione spese sanitarie” oppure “Consultazione spese sanitarie”. Accedendo all’area “Consultazione spese sanitarie”, e possibile consultare – senza limiti di tempo, ma senza facoltà di modifica – tutte le spese sanitarie che sono state trasmesse dai vari soggetti obbligati (farmacie, medici, altri professionisti sanitari, ottici, laboratori di analisi, ospedali e altro). Per ciascun documento di spesa vengono indicati: data di emissione,data di pagamento, importo, denominazione e tipologia del soggetto che ha emesso la fattura/scontrino e numero del documento. In questo modo potrà agevolmente verificare che quanto presente sul sistema corrisponda ai documenti in suo possesso. Può però accadere che alcuni documenti non siano stati trasmessi, per varie ragioni: può trattarsi di un errore; oppure di soggetti che non erano obbligati all’invio, o ancora di una spesa pagata in contanti quando c’era l’obbligo di pagamento tracciato (le uniche eccezioni a tale obbligo sono l’acquisto di farmaci e dispositivi medici e le prestazioni rese da strutture sanitarie pubbliche e private accreditate al Ssn). Se la spesa è stata in tutto od in parte rimborsata nell’anno, infatti, resta detraibile solo l’ammontare non rimborsato.

Il sistema TS contiene anche una colonna “Somma restituita” con l’indicazione di eventuali rimborsi/storni/note di credito che il medesimo soggetto ha emesso a fronte del documento di spesa indicato (ad esempio per resi, errori, sconti cumulativi, etc.). Non si tratta di rimborsi di enti o fondi assicurativi: il Sistema TS non dispone infatti delle informazioni per tali fattispecie di flussi economici, che quindi non si trovano nella precompilata. I rimborsi erogati da altri soggetti non sono visibili sul sistema TS, ma solo accedendo all’area riservata del sito https://dichiarazioneprecompilata.agenziaentrate.gov.it/: i dati 2021 saranno disponibili dal 30 aprile.Bisogna fare attenzione perché a volte, se la spesa sanitaria viene rimborsata da un ente con finalità assistenziale, gli importi nella precompilata potrebbero non corrispondere, nel trasmettere i dati del rimborso, non si è distinto tra spese detraibili e non detraibili, oppure se sono stati accorpati i rimborsi riferiti a più familiari. È bene, quindi, confrontare i dati con la documentazione conservata.

Farmaco a domicilio, detrazione con ricevuta di pagamento

Ho acquistato un farmaco su un sito di delivery e pagato alla consegna tramite app, quale documentazione devo conservare per poter detrarre la spesa? Se il documento commerciale riporta la dicitura «corrispettivo non riscosso» perdo la detrazione?

L’acquisto tramite servizi di consegna a domicilio di farmaci o dispositivi medici è certamente detraibile. Molto spesso la farmacia che aderisce a una piattaforma digitale per la gestione della consegna emette uno scontrino con l’indicazione di “corrispettivo non riscosso”, perché l’effettivo pagamento avverrà in un secondo momento. La soluzione più semplice per non perdere la detrazione, come previsto dalla circolare 7/E/2021 per le spese tracciate, è la stampa della ricevuta di pagamento generata dall’app o della mail di conferma di avvenuto pagamento generata dal sito. Questi documenti, uniti alla copia del documento commerciale “parlante”, dovranno essere conservati e consegnati al Caf per l’inserimento nel 730. In assenza della stampa di una ricevuta di pagamento, perché ad esempio la piattaforma digitale non la prevede, non sarà possibile portare la spesa in detrazione.