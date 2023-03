Così Stellantis accelera sul passaggio all’elettrico

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo aver fatto registrare risultati record alla fine del 2022 con vendite globali di Bev in crescita del 41% il gruppo Stellantis accelera sulla elettrificazione in Europa, puntando sull’Italia con due location produttive che si occuperanno anche di elettriche. Dopo Melfi a cui era stata assegnata la piattaforma Medium per quattro nuovi modelli in arrivo dal 2024, Cassino si è aggiudicata la Lange nell’ambito del piano di sviluppo da 30 miliardi di euro su elettrico e software elaborato da Carlos Tavares l’ad di Stellantis un anno fa.

A proposito di modelli elettrici sono due i marchi del made in Italy pronti a lanciare i loro rispettivi B-suv: si tratta di Alfa Romeo e Fiat, entrambi cugini dell’Avenger di Jeep e tutte e due prodotti in Polonia nella location di Tychy. Per il brand del Biscione si tratterà della prima vettura elettrica in gamma, per Fiat, invece, andrà ad affiancarsi alla 500 a batteria. In entrambi i casi la versione elettrica non sarà la sola disponibile, come del resto previsto anche per la Jeep Ev, ma ci sarà una variante termica mild hybrid per Alfa Romeo per i mercati più ricettivi, Italia in testa. Smentito, invece, il nome Brennero, ma la scelta sarà sempre legata alle radici italiane di Alfa Romeo. Da definire di nome anche per il B-suv Fiat che andrà a raccogliere l’eredità della 500X, ma con un assetto più rialzato e riporterà in auge il nome di Fiat 600 o di Uno cross. I due nuovi B-suv saranno presentati alla fine del 2023, in vista del lancio fissato all’inizio del 2024.

L’altro brand italiano in piena fase evolutiva è la Maserati che da subito ha considerato l’elettrico un’opportunità per rilanciare in chiave moderna il Tridente. Dopo la sportiva GranTurismo Folgore a batteria tocca al suv compatto Grecale debuttare nella variante EV che sarà svelata in anteprima in Cina il mercato numero uno al mondo al Salone dell’auto Shanghai in aprile. In rampa di lancio altri brand di Stellantis, Peugeot e Opel che subito dopo l’estate faranno debuttare delle importanti novità: per la casa del Leone si tratta della 308 elettrica che si affiancherà alle elettrificate plug-in hybrid già in gamma e Opel che svelerà la Corsa ristilizzata compresa la EV che offrirà una batteria da 54 kWh, introdotta dalla Peugeot 208. Sempre Peugeot si prepara ad esplorare nuove tendenze anticipare dal concept Inception svelato all’inizio dell’anno al Ces di Las Vegas. Infine, Citroën si prepara a lanciare la nuova C3 che inaugurerà la svolta elettrica del marchio visto che si basa sulla piattaforma eCMP, variante Ev di quella suata su molte compatte del gruppo, oltre ad ispirarsi al concept Oli che è considerata la visione estetica e sostenibile del futuro del brand del double chevron.