Così lo studio su Instagram costruisce storie ed emozioni

Si affacciano su Instagram, non senza perplessità, anche gli studi professionali. Social media nato nel 2010, noto per essere stato il luogo di nascita digitale degli influencer, Instagram resta, a oggi, lo spazio ideale per la condivisione di foto e brevi video, strumenti principe di una comunicazione basata sull’immediatezza e sulle emozioni, più che sull’approfondimento.

I professionisti hanno già esplorato a fondo LinkedIn per cercare nuovi collaboratori o persone di staff, per condividere approfondimenti e articoli o per celebrare premi e riconoscimenti. Ora si affacciano su Instagram chiedendosi come vada utilizzata questa piattaforma. Perché l’errore più comune è trattare i due social allo stesso modo, pubblicando gli stessi contenuti.

Le differenze con LinkedIn

Semplificando, LinkedIn è un social network nato come un luogo per cercare e offrire lavoro, ed è, in breve tempo, diventato la vetrina ideale soprattutto per professionisti. Il profilo Linkedin, se ben costruito, rappresenta una carta d’identità digitale che ha grandi potenzialità di connessione con colleghi, potenziali target e portatori d’interesse. È frequentato da neolaureati, da senior manager e professionisti anche con qualche decennio di esperienza.

Instagram, invece, ha un pubblico più giovane e omogeneo ed è quindi lo strumento ideale ad esempio, per l’employer branding, ovvero per rendere visibili quell’insieme di attributi e qualità, spesso intangibili, che definiscono l’identità dello studio come luogo di lavoro, evidenziando le caratteristiche distintive, i valori, le attività professionali e anche alcuni aspetti personali. Instagram è il social ideale per dare spazio e raccontare i collaboratori più giovani, le attività di team building, le occasioni informali di vita dentro lo studio, le riunioni, anche quelle estemporanee e meno impostate.

Il profilo Instagram va curato e aggiornato con un piano di pubblicazione preciso e ben studiato. Trattandosi di un social frequentato da una fascia più giovane, la frequenza di pubblicazione deve essere più alta; una buona tempistica può essere dai 3 ai 7 post a settimana per cercare l’engagement (ovvero il coinvolgimento), aumentando i follower (quindi il numero di persone che seguono l’account Instagram).