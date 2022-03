Così il Sud si candida a hub logistico, energetico e produttivo dell’intera regione mediterranea

Fin da subito, con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, investiamo nell’infrastrutturazione delle Zes e nei potenziamenti dei porti del Mezzogiorno. Con gli investimenti sulle nuove linee ferroviarie ad alta velocità e alta capacità, tagliamo drasticamente i tempi di percorrenza e accresciamo il traffico ferroviario per passeggeri e merci su tragitti ad alto valore strategico, come Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria e Palermo-Messina-Catania e le connessioni diagonali dall’Adriatico al Tirreno.

L’obiettivo - in sintesi - è rendere i porti e le Zes del Sud Italia il luogo più conveniente dove far sbarcare merci e materie prime da lavorare, pronte per essere esportate dovunque in Europa e nel mondo. Questo anche in virtù dell’ampio programma di riforme di sistema che stiamo implementando: la riduzione dei tempi della giustizia civile, le liberalizzazioni, la semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Chi si affaccerà al Sud nei prossimi anni per fare impresa e investire potrà essere protagonista di una nuova stagione di sviluppo ad alta intensità. Spero di aver detto abbastanza per spingere imprese e investitori ad approfondire e a valutare se e come i loro interessi e progetti possono incrociarsi con queste opportunità. Opportunità che tra l’altro si aprono in una terra speciale, bellissima, piena di tradizioni e suggestioni, dove sarà facile e conveniente lavorare ma anche bellissimo vivere, soggiornare e viaggiare.

* Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale