Così il superbonus 110% può diventare un affare per le banche

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il superbonus 110% dedicato alle ristrutturazioni edilizie può rivelarsi un affare non solo per privati e imprese ma anche, e soprattutto, per le banche italiane, che potrebbero vedere crescere i loro profitti del 3% solo grazie a questo provvedimento. E tra queste BancoBpm, Fineco e Poste Italiane sono in pole position per fare anche meglio grazie alla forte esposizione verso questo asset.

A stimare i benefici della misura governativa è Deutsche Bank, che in un report ha analizzato...