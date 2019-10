Plastica: così tassa, consumatori e caso Bio-On spingono gli «usa-e-getta» biodegradabili

Ma noi italiani corriamo in anticipo ed esigiamo in anticipo i prodotti del futuro, estendendone anche ai bicchieri l’impegno di biodegradabilità. I caffè eleganti del centro storico e i bar di tendenza dell’happy hour si definiscono plastic free e servono cannucce di paglia, piattini di carta (importata dalla Cina) e bicchierini di plastica biodegradabile.

Così non c’è abbastanza plastica biodegradabile per prodotti rigidi, in genere il Pla (a base di acido polilattico), e i prezzi corrono. La domanda è molte volte superiore all’offerta europea, e non a caso per alcune tipologie di prodotto come i piatti si fa ricorso a prodotti alternativi, come per esempio la pasta di cellulosa usata in Cina per produrre i piatti di carta che vengono esportati a vagonate intere verso l’Italia sensibile all’ecologia.

Invece c’è forte disponibilità di bioplastica morbida, quella dei sacchetti della spesa,e i prezzi scendono.

Tendenza di crescita

«Il comparto resta in salute anche quest’anno e per il 2019 è prevista la prosecuzione del trend favorevole per la produzione nazionale di manufatti compostabili», osserva Paolo Arcelli della Plastic Consult, uno dei più accreditati analisti del settore.



Ovviamente è presto per tentare indicazioni di valore o di quantità, tuttavia le aziende stimano un mercato italiano in crescita attorno al +5% soprattutto per i prodotti di fascia alta, mentre sono deboli i sacchetti della spesa, che trovano la competizione di prezzo della concorrenza internazionale molto aggressiva e numerosa ma soprattutto si scontrano contro i prodotti contraffatti e non realmente biodegradabili.