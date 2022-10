Così tecnologia e 3D hanno rivoluzionato i cantieri della nautica

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Non è un lavoro in guanti bianchi, ma i tempi di corde e grasso per alare le barche, dei cantieri polverosi e disordinati sono lontani anni luce. Tecnologie innovative e programmi di progettazione tridimensionale hanno guidato la rivoluzione nei cantieri della nautica, dalle costruzioni al refit. Oggi si lavora in capannoni dotati di sistemi di regolazione della temperatura e dell’umidità con aspirazione delle polveri e delle emissioni, su barche impacchettate per proteggerne le preziose superfici. «Il mestiere è lo stesso. Sono cambiate le tecnologie, ed efficienza e tecnologia sostenibile vanno a braccetto», sottolinea Alberto Amico, presidente di Amico & Co, azienda genovese leader in Europa nel settore delle riparazioni e ristrutturazioni dei megayacht. In cantiere le infrastrutture sono ultramoderne, come lo shiplift da 4mila tonnellate - con piattaforma sommergibile e un sistema di rotaie e carrelli elettrici per alaggio, varo e movimentazione a terra di imbarcazioni lunghe fino a 95 metri - il capannone modulabile e con il tetto apribile che consente di non smontare l’albero, e le banchine elettrificate. Ma, al di là di logistica e macchine, resta centrale il saper fare di chi esegue le riparazioni, e serve pure una dose d’inventiva per rispondere alle richieste dei clienti, dalle manutenzioni ordinarie, al cambio della propulsione, alla realizzazione di giardini a bordo, fino a vere trasformazioni togliendo o aggiungendo ponti, allungando o allargando.

Alberto Amico. Presidente di Amico & Co

Al cantiere Tankoa Italian Yachts, genovese, specializzato nella costruzione di yacht, custom e semicustom, sopra i 45 metri (ma effettua anche refit) l’imbarcazione si realizza quasi come un puzzle. Gli scafi arrivano già assemblati e il cantiere fa l’outfitting, l’allestimento tecnico e degli interni: gran parte dei pezzi che andranno a riempire lo scheletro, strato dopo strato, arrivano tagliati su misura e devono solo essere montati nella posizione esatta, grazie ad una progettazione tridimensionale integrata dello yacht, che aumenta velocità e precisione e consente dialogo a distanza e coordinamento fra tutti i soggetti oltre a permettere al cliente di vedere in anticipo il “suo” yacht. «Quando lo scafo arriva vuoto in cantiere si iniziano a trasportare a bordo tutti i componenti, i motori, le macchine e si chiude con la sovrastruttura. I falegnami costruiscono i telai per supportare pavimenti e soffitti (tutto è realizzato su pavimenti elastici, tutta la cabina è isolata) e lì dentro si montano pareti, letti, armadi», elenca Andrea Parodi, direttore tecnico di Tankoa. In contemporanea inizia la stuccatura dello scafo e per ultima la verniciatura. «La progettazione virtuale - aggiunge - è molto utile in fase di definizione degli spazi per gli impianti, perché segue il percorso reale della costruzione, definisce ad esempio i confini fra gli spazi del falegname e dell’arredatore e quelli dove si dovranno far passare cavi, tubi e condotte. Digitalizzazione, velocità dei server e potenza del computer e dei programmi hanno trainato la svolta per la cantieristica 4.0».

Loading...

Andrea Parodi. Head of technical department di Tankoa

«All’interno di una barca ci sono migliaia di tubi e ogni linea ha una sua funzione, non devono esserci sovrapposizioni o incastri per far sì che tutte le zone siano smontabili, ispezionabili, riparabili e rimesse in posizione, e anche questo viene progettato in 3d», spiega Emanuela Canzi, responsabile produzione di Tankoa davanti all’intelaiatura del soffitto di uno dei ponti di un 50 metri quasi pronto per andare in mare.

I capannoni del cantiere sono isolati sia dal punto di vista ambientale che acustico, termoclimatizzati per mantenere temperatura e umidità ideali per la pitturazione e dotati di un sistema di aspirazione delle polveri. Ambienti più asettici e digitale: ma il fattore umano resta centrale. «Le saldature - continua Parodi - non le fa il computer e neppure stuccatura e carteggio. Uno scafo saldato può essere più grande o più piccolo del 3% a seconda delle saldature».

Da Amico & Co raccontano il cantiere come una sorta di laboratorio, mix di tecnologia e logistica innovativa, coniugate con il saper fare delle persone. «Il lavoro non è cambiato, sono cambiate le infrastrutture, quindi il modo di fare il lavoro», dice Alessandro Storace, direttore dell’officina meccanica. La pulizia delle carene oggi non si fa più con le sabbiature ma con un sistema che utilizza getti d’acqua, ad esempio. Accanto al bacino di carenaggio con copertura mobile, sistemi di riscaldamento, ventilazione, captazione emissioni, per verniciare in atmosfera controllata, restano sempre i laboratori tradizionali di falegnameria, carpenteria e meccanica.