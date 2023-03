Così la Teoria dei Grafi di Eulero trova applicazione in azienda

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Un percorso di sviluppo organizzativo antropocentrico che prevede un “patto oltre il contratto” tra i dipendenti e l’azienda e ha una base decisamente particolare. Il “Progetto Eulero” ideato da Professional Link (PLink), azienda di telecomunicazioni comasca nata 25 anni fa per iniziativa di Andrea Ferlin, imprenditore per cui il valore della persona è sempre stato un fattore distintivo, è infatti un esempio innovativo di applicazione della tecnologia delle reti quale elemento abilitante delle relazioni tra persone e si ispira alla Teoria dei Grafi del celebre fisico svizzero, che nel 1735 spiego proprio attraverso questa schematizzazione un complesso problema matematico.

L’impiego della struttura matematica di Eulero non è certo una novità, ha trovato spazio praticamente in tutti gli ambiti legati al concetto di rete (social network, rete di computer, telecomunicazioni, ecc.) e in altri mondi di natura scientifica come la genetica ma quasi mai in veste di modello organizzativo aziendale, tanto meno in Italia.

Il progetto di PLink (che opera con un team di oltre 35 persone) è dunque un’unicità nel nostro Paese e ruota intorno a centri di competenza interconnessi (le persone) il cui obiettivo è quello di favorire lo sviluppo circolare e sostenibile dell’organizzazione, in un’ottica di collaborazione diffusa. Alle decisioni e alle attività di sperimentazione si partecipa in modo orizzontale, cooperativo e condiviso, in una prospettiva di costante evoluzione e in antitesi al modello gerarchico: la rappresentazione del modello basato su grafi è, in tal senso, lo strumento che alimenta la mappatura dinamica di questi centri di competenza (che costituiscono i “nodi” presenti nello schema di Eulero) e dei vari processi in atto.

Il vantaggio? La possibilità di delineare un quadro chiaro, intuitivo e aggiornato di quanto avviene in azienda. Grazie a questo approccio, il management di PLink può avere più facilmente una lettura immediata delle interconnessioni in essere fra le funzioni aziendali e di conseguenza correggere a monte eventuali criticità che mettono a rischio il rilascio di un servizio, oppure eliminare un difetto nella comunicazione tra i vari dipartimenti o ancora individuare spontaneamente nuove opportunità di collegamenti e connessioni.

A trarre beneficio dal “Progetto Eulero” è anche (se non soprattutto) il lavoratore/collaboratore, che può divenire agente del cambiamento e non limitarsi a subirlo, può mettersi in gioco come individuo condividendo la propria conoscenza con altri colleghi e diventare parte attiva di nuove dinamiche intra-funzionali.