Così Terna favorisce i progetti d’impresa dei dipendenti

Terna - come si legge in una nota - ha selezionato e premiato le idee e i progetti innovativi nati in azienda nell'ambito del nuovo programma di corporate entrepreneurship Terna Ideas, lanciato quest'anno per rafforzare il ruolo di regista e abilitatore della transizione energetica del gestore della rete elettrica nazionale.

Obiettivo dell'iniziativa, a cui hanno partecipato 400 persone di Terna con 143 idee pubblicate, è stato diffondere la cultura dell'innovazione all'intera popolazione aziendale, dando ai lavoratori la possibilità di esprimersi come imprenditori.

Il programma ha messo al centro le persone del gruppo, incoraggiando il loro potenziale, lo spirito imprenditoriale e valorizzandone creatività e competenze, secondo quanto fa sapere il gruppo energetico. In particolare, nell'ambito del percorso di imprenditorialità Terna Ideas, che ha visto varie tappe di formazione e selezione nel 2021, sono state identificate tre sfide per le quali ideare soluzioni: NexTerna Our Work Evolution, focalizzata sul futuro del lavoro; Innovazione e tecnologie per la sicurezza sul lavoro, che ha voluto stimolare a ideare nuove soluzioni su un tema fondamentale per Terna; Market solutions per la transizione ecologica, dedicata a soluzioni innovative per il raggiungimento degli obiettivi della transizione energetica ecologica, da promuovere verso il mercato o integrabili nella gestione del sistema elettrico.

La Presidente di Terna, Valentina Bosetti e l'ad Stefano Donnarumma, insieme al top management dell'azienda, hanno preso parte alla giuria che ha valutato i progetti e scelto i vincitori del pitch conclusivo.Le idee di business vincenti sono state:

B.I.G. Blue in Green, che si propone di ideare, progettare e realizzare spazi di lavoro in un ambiente naturale, aperto e sostenibile, con postazioni singole e di team utilizzabili tutto l'anno, a prescindere dalle condizioni meteorologiche, a beneficio del benessere psico-fisico delle persone e della loro creatività e produttività;

RUT, progetto per aumentare ulteriormente la sicurezza del personale operatore di Terna, semplificando le attività di manutenzione delle infrastrutture elettriche, attraverso l’utilizzo di un dispositivo universale che rileva la presenza di tensione degli impianti;