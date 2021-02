Così il Tesoro finanzia i BTp «a tasso zero» (e risparmia oltre 2 miliardi)

Moody's: con Draghi al governo migliorano prospettive dell'Italia

Dall’inizio del 2021 il costo medio all’emissione del debito italiano è sceso allo 0,06%. Ma non è solo merito dell’ex presidente della Bce

A tasso zero, o quasi. Da inizio anno il Tesoro italiano si sta finanziando a condizioni di favore, simili a quelle in cui spesso ci imbattiamo nei messaggi pubblicitari che invogliano agli acquisti a rate. Ed è una novità, almeno per il nostro Paese, che se confermata per tutto il 2021 potrebbe tradursi in risparmi significativi e nell’ordine dei 2 miliardi di euro nella gestione di un debito pubblico che sfiora ormai i 2.200 miliardi. Il dato a cui non siamo certo abituati emerge dalle cifre pubblicate...