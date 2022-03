Così il traino manifattura può farci battere anche la crisi ucraina

3' di lettura

I dati di Eurostat sull’andamento economico dell’intero 2021 decretano due dati di fatto per noi italiani molto importanti in questo difficile momento reso buio dalla guerra russo-ucraina.

Innanzitutto, il Pil italiano lo scorso anno è cresciuto del 6,6% rispetto al 2020: il più forte incremento tra i Paesi dell’Eurozona di cui al momento sono disponibili informazioni, dopo la piccola Estonia (+8,3%) e la Francia (+7%). La Germania invece si è fermata a +2,9 per cento. La crescita del valore aggiunto...