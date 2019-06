Così Trump fa saltare le regole del commercio internazionale Sotto attacco il ruolo della Wto di Gianluca Di Donfrancesco

7' di lettura

Dazi come scudo contro minacce alla sicurezza nazionale, boicottaggio della Wto, ripudio e revisione dei trattati internazionali, tassa sull’immigrazione: la crociata di Trump contro il multilateralismo ha portato a livelli inediti nel dopoguerra le tendenze protezionistiche che da sempre innervano le politiche commerciali degli Stati Uniti. Fino a usare i dazi come arma squisitamente politica. Il punto di caduta è la disarticolazione delle regole condivise dalla comunità internazionale e la vittima eccellente è l’istituzione che quelle regole incarna e tutela, la World Trade Organization.

Le lavatrici coreane

La lunga serie di decisioni unilaterali della Casa Bianca si inaugura con le «global safeguard tariffs», adottate a gennaio del 2018, per frenare l’import di lavatrici e pannelli solari cinesi e coreani. L’annuncio è arrivato proprio alla vigilia del World Economic Forum a Davos, dove ogni anno si riunisce il gotha della finanza mondiale e dove Donald Trump sarebbe stato l’ospite d’onore: il profeta del sovranismo nella tana dei globalisti.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump con il capo di Stato cinese Xi Jinping durante il vertice di Mar-a-Lago (Florida), il 7 aprile del 2017

I dazi sono stati decisi sulla base di una legge del 1974 (Section 201, Trade Act), invocata per ultimo da George W. Bush nel 2002, per proteggere la siderurgia. La norma permette agli Usa di tutelare settori industriali penalizzati da balzi improvvisi dell’import e non richiede di dimostrare l’esistenza di pratiche commerciali illegittime. Presa in sé, quella decisione non rappresenta ancora una forzatura eccessiva: «Sulle lavatrici coreane - spiega Claudio Dordi, docente di diritto internazionale alla Bocconi - esistevano già dazi antidumping, ma venivano aggirati spostando la produzione in altri Paesi. A quel punto Trump ha deciso di imporre tariffe su tutte le lavatrici importate negli Usa. Il rovescio della medaglia è che così si sono colpite anche le lavatrici fabbricate in Europa, comprese quelle prodotte da gruppi americani».

Il fronte cinese

La madre di tutte le battaglie è ovviamente quella con la Cina. Anche in questo caso si fa ricorso al Trade Act del 1974 (stavolta la Section 301) e la data di partenza è il 24 agosto del 2017, quando l’Ufficio del Trade Rapresentative, l’agenzia guidata dal falco Robert Lighthizer, avvia l’indagine sul trasferimento di tecnologie Usa alla Cina e sulla tutela della proprietà intellettuale. La norma consente al presidente di applicare misure per ottenere la rimozione di politiche e pratiche di altri Stati, illegittime, ingiustificate o dannose per il commercio Usa. «Questi dazi - spiega Dordi - hanno funzione più sanzionatoria che protettiva e miravano a convincere il Governo cinese ad aprire negoziati». La Section 301 è stata usata, insomma, come un grimaldello per forzare l’apertura di un mercato ancora chiuso e poco trasparente.

