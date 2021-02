Così il turismo potrà affrontare il futuro Test multipli per i viaggiatori e vaccinazioni per gli operatori saranno cruciali per la ripartenza di Mario Ferraro

La pandemia ha radicalmente influenzato le nostre vite imponendoci di modificare numerose abitudini. Molti di questi cambiamenti resteranno anche dopo la fine dell’emergenza e si imprimeranno definitivamente nei nostri stili di vita. Il turismo, un asset cruciale per il nostro Paese, subirà queste scelte e dovrà adeguare la sua offerta alle nuove esigenze di mercato.

Sembra ormai certo che nella prossima estate ci saranno ancora restrizioni che limiteranno la libertà di movimento. Alcune frontiere rimarranno chiuse. Quarantene e obblighi di test in molti Paesi rimarranno la norma. Misure restrittive, lockdown mirati e distanziamento sociale, continueranno a essere il perno centrale della strategia di contenimento del virus e caratterizzeranno la nostra quotidianità anche sotto l’ombrellone.

Il livello di queste limitazioni e l’efficacia della campagna vaccinale determineranno l’entità della ripresa del settore, che purtroppo quest’anno non può che essere solo parziale e potrà avvenire in maniera completa solo gradualmente dal 2022 in avanti.

È necessario creare al più presto i presupposti non solo per ripartire, ma per ripartire meglio degli altri. Perché il turismo è una risorsa fondamentale per il nostro Paese.

Ritengo quindi un elemento essenziale – per la ripresa del turismo in Italia in generale e, nello specifico in quelle destinazioni a forte vocazione, come la Sardegna – implementare protocolli sanitari efficienti che tutelino meglio il turista, gli addetti ai lavori e la popolazione da nuovi focolai. Più saranno efficienti questi protocolli, maggiore sarà la fiducia che i turisti porranno nella destinazione Italia.