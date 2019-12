Così “un’architettura” dell’acqua può salvare l’Italia

«L'anima della Biennale di Architettura di Pisa di quest'anno – spiega Femia - è la ricerca di qualcosa che ci appartiene, con cui ci identifichiamo ma di cui da tempo non ci occupiamo realmente o diamo per scontata, l'acqua. Oltre 500 ospiti hanno aderito, risposto, riflettuto, raccontato e condiviso la nostra visione di progetto comune: la presa di coscienza deve avvenire a livello politico, sociale, economico e creativo».

Ma quanto sono importanti scelte urbanistiche coerenti con una educazione alla tutela ambiente? «Da una parte – risponde Femia - il sogno ambizioso e prepotente dell'uomo sul suo pianeta: i superpalazzi, le opere ingegneristiche straordinarie, la presunzione antropocentrica che si fa diga, ponte, edificio futuribile. La prestazione, anzi la superprestazione, la promessa di eternità come chiave di progetto.

Dall'altra la realtà: la dissociazione dalle componenti di fragilità e mutabilita' che identificano uomo e territorio, oltre al fallimento della prestazione come costante di progetto, sono evidenti nelle situazioni di crisi che si sono verificate a Venezia, Pisa, Matera e in altre parti d'Italia (con eco mediatica minore), in Europa e nel mondo. Tempodacqua afferma l'importanza dell'acqua come elemento fondativo di progetto, a tutte le scale, in ogni azione dell'uomo sul territorio, sulla città, e nell'abitare».

Ed allora se l'Italia è sempre più fragile e l'acqua da speranza è sempre di più un pericolo, cosa può fare l'architettura? «La dimensione fisica dell'acqua è imprevedibile – dice Femia-. E, anche quando diventa prevedibile, spesso non è governabile attraverso i codici dell'uomo.

L'acqua deve sempre poter scorrere e disegnare il proprio territorio: il progetto quindi deve essere pensato a partire dalla consapevolezza della fragilità del contesto in cui si realizza e della componente naturale in continuo rapporto con il tempo.