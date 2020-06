Così il Veneto riparte dall’industria La prima regione colpita dal Covid progetta il rilancio: al webinar del Sole 24 Ore ne discuteranno imprenditori e opinion leader. Iscrizioni aperte di Lello Naso

Gualtieri: Tante misure post-Covid ma con procedure semplici

La prima regione colpita dal Covid progetta il rilancio: al webinar del Sole 24 Ore ne discuteranno imprenditori e opinion leader. Iscrizioni aperte

2' di lettura

La prima regione, assieme alla Lombardia, ad essere stata investita dalla crisi del Covid vuole essere la prima ad attivare la ripresa e a recuperare il terreno perso.

Il Veneto non si guarda indietro potrebbe essere il sottotitolo della seconda tappa del Roadshow Innovations Days organizzato dal Sole 24 Ore il 2 luglio in versione webinar. A discuterne è un panel di imprenditori, professionisti, rappresentanti delle istituzioni sulla base di uno scenario tracciato da Stefano Micelli, professore dell'Università di Venezia e massimo esperto dell'economia del territorio.



I numeri da cui partirà il confronto sono impietosi: secondo le previsioni del Bollettino socio-economico della Regione, il Pil del Veneto nel 2020 subirà una contrazione del 7,1%, contro il 6,5% a livello nazionale. Per i consumi delle famiglie, in Veneto si stima una diminuzione pari a -5,3% e per gli investimenti del 13,1%. Il Pil pro capite a fine 2020 perderà in valore oltre duemila euro per abitante.



Risalire la corrente sarà l’ennesima prova per un tessuto economico capace di ripartire piu e piu volte nel corso della sua storia. Nella prima tavola rotonda, il presidente degli industriali del Veneto, Enrico Carraro, e l’amministratore delegato di Carel Francesco Nalini, tra gli altri, testimonieranno della capacità di resilienza delle imprese e della volontà di investire per riavviare il cammino.

A seguire, quattro imprenditori manifatturieri spiegheranno le traiettorie dei nuovi investimenti: Barbara Beltrame, vicepresidente di Confindustria e azionista dell’acciaieria di famiglia; Antonella Candiotto della Galdi di Bassano del Grappa; Federico Visentin, amministratore delegato di Mevis; Renato Zelcher, amministratore delegato di Crocco.