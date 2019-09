Così il vino made in Italy ha conquistato gli Usa. Grazie a un giornalista

LEGGI ANCHE / Vino, è record per l'export: 6,2 miliardi nel 2018 (+3,3%)

Anderson, ha aggiunto il presidente di Masi Agricola, Sandro Boscaini, «ha sdoganato il vino italiano parlandone in una forma inedita e raccontando ai mercati internazionali il fermento che attraversava il nostro mondo in quegli anni, rendendo nota ai consumatori la voglia di qualità e di autenticità delle nostre cantine».

Secondo Piero Antinori «Burton ha saputo raccontare la diversità e le potenzialità del vino italiano, illustrando quello che è stato il nostro periodo d’oro, una fase virtuosa che ci ha portato a risultati che nessuno di noi avrebbe mai potuto ipotizzare. Un periodo magico che rappresenta anche l’unico racconto che possiamo tramandare alle generazioni future noi nati dopo la guerra mondiale e diventati non più giovani alla fine negli anni ’60 quando l’Europa fu attraversata dalle proteste studentesche».



Un altro tra i più celebri produttori italiani, Angelo Gaja, ricorda come «negli anni ’70 nel corso delle mie prime visite negli Usa facevo molta fatica a far apprezzare i miei vini. I libri di Anderson hanno invece spiegato agli americani che il vino italiano non era solo quello di basso profilo che all’epoca invadeva gli Stati Uniti ma ha dato fiducia a tanti piccoli produttori di qualità. Da lì è cominciata la nostra corsa».

«Il primo vino italiano che ho assaggiato tanti anni fa a Minneapolis, nel Minnesota - ha ricordato Burton Anderson - era un Chianti in fiasco. E a me piacque molto quel vino, un prodotto di grande versatilità capace al tempo stesso di freschezza ma anche di un medio invecchiamento. Per me il fiasco di Chianti era l’emblema di un prodotto che era percepito come basic ma che invece aveva un grande potenziale da esprimere come tanti altri vini italiani. Tanto che pure dopo tanti anni che ho trascorso in Italia mi risulta ancora incomprensibile perché nella vostra lingua il “fiasco” abbia ancora un’accezione negativa».