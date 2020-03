Così il virus cambia i consumi nel mondo

Una consapevolezza diversa della pericolosità del virus ha innescato comportamenti diversi anche nei confronti dei prodotti per l’igiene personale: raddoppiati in Italia, cresciuti del 40-50% per Francia e Regno Unito, “solo” del 25% negli Stati Uniti.

LE VENDITE NEL MONDO

Houston, no problem

Fino al primo marzo, quando ancora Trump puntava a minimizzare l’impatto della crisi, le vendite di numerose categorie di prodotto a Washington galleggiavano attorno alla crescita zero o quasi, mostrando in sintesi una situazione di totale normalità. Dal primo marzo anche qui si osserva tuttavia un cambiamento, con un primo effetto evidente della corsa a fare scorte. Il cibo confezionato cresce del 10%, gli alcoolici del 9%, i surgelati del 5%. Ancora nulla in confronto all’Europa ma certo un primo indizio di quello che sarebbe accaduto.

E infatti, già la settimana successiva, dal primo all’otto marzo, gli spray disinfettanti quintuplicano le proprie vendite, i gel per mani si moltiplicano per sei, i guanti usa e getta triplicano, il sapone per mani cresce del 150%. Ai primi sei posti, in termini di crescita percentuale, vi sono solo prodotti non-food, quelli che servono per difendersi in prima battuta dal contagio. I limiti alla mobilità non vi sono ancora e così le famiglie tentano anzitutto di proteggersi, non preoccupandosi troppo delle scorte di cibo.

Un confronto tra Italia e Stati Uniti nell’ultima settimana fornisce un quadro evidente della diversa percezione dei problemi, così come delle diverse fasi restrittive in termini di necessità di spostamento. Con vincoli ben presenti nel nostro paese già all’inizio di marzo, quasi assenti invece negli Stati Uniti.

Che il cibo inizia ad essere una priorità in Europa e non negli Usa è evidente guardando la classifica dei beni per crescita percentuale. Tra i primi dieci prodotti vi sono tre categorie alimentari in Italia, sette in Francia, quattro nel Regno Unito, solo una negli Stati Uniti.