Così lo yuan digitale può circolare in tutta la Cina

I programmi pilota

La Banca Centrale ha lanciato programmi pilota di e-CNY a Shenzhen, Suzhou, Xiong’an, Chengdu, Shanghai, Hainan, Changsha, Xi’an, Qingdao, Dalian.

Mosse che coprono il delta del fiume Yangtze, il delta del fiume Pearl, la regione di Pechino-Tianjin-Hebei e le regioni centrali, occidentali, nord-orientali e nord-occidentali della Cina. ora si aggiungono le province di Henan, Fujian, Heilongjiang e le megalopoli di Guangzhou, Chongqing, Fuzhou e Xiamen.

Al 31 dicembre 2021, l’e-CNY vantava già 261 milioni di portafogli personali aperti e le transazioni erano pari a oltre 87 miliardi di yuan come ha rivelato lo stesso Consiglio di Stato. «I programmi pilota hanno testato in modo efficace i progetti aziendali e tecnologici, nonché la robustezza del sistema dell’e-CNY, migliorando la comprensione da parte del pubblico del concetto di e-CNY», si legge in una nota ufficiale. Che prosegue così: «Lavoreremo per raggiungere l’obiettivo di servire l’economia reale e la vita delle persone in modo che più aziende e individui conoscano il valore dell’e-CNY e siano pienamente motivati ​​a partecipare al progetto».

In futuro, la Banca centrale - in linea con il 14° piano quinquennale 2021-25 - spingerà l’introduzione nel commercio al dettaglio, nel pagamento di servizi pubblici e nella Pubblica amministrazione.



Il vantaggio cinese

Rispetto alle recenti mosse americane, la Cina è avanti sulla moneta digitale. Il presidente Joe Biden ha appena siglato un ordine esecutivo con la richiesta a una serie di agenzie del governo, tra cui il dipartimento del Tesoro e il dipartimento del Commercio, di esaminare i rischi e i benefici della creazione di un dollaro digitale, ovvero di una Central bank digital currency emessa dalla Federal reserve.