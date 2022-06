Cosmesi funzionale e digital transformation, l’Academy di Miamo diventa 5.0

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Miamo Academy nasce nel 2018, come accademia per rafforzare le competenze di farmacisti e consulenti del mondo dermocosmetico coinvolgendo tutti i reparti, dall'etico al dermocosmetico. Dopo due anni di pandemia, in cui il percorso formativo non si è mai interrotto, trasferendolo su piattaforme digitali, e nel 2022 l’academy diventa phygital.

Obiettivo: formare esperti nell'ambito della cosmetica funzionale, implementare nuovi strumenti di lavoro, incrementare le conoscenze con una formazione mirata. Farmacisti, responsabili dei reparti dermocosmetici, estetiste e collaboratori avranno l'opportunità di apprendere tecniche per fidelizzare il cliente, incrementare il volume delle vendite attraverso il cross selling, dal cosmetico al farmaco o all'integratore, imparando anche a digitalizzare il consiglio e la consulenza.

L’academy è strutturata in una serie di incontri, ciascuno dei quali diviso in 4 moduli (Dermatology fundamentals, Cosmetic science, Consumer needs e Action in store e digital transformation) in cui i docenti forniranno le basi di cosmetologia e dermatologia affiancandole a strategie pratiche di marketing per portare innovazione nelle farmacie.

Il prossimo incontro si svolgerà il 13 settembre 2022 con una giornata dedicata ai benefici e ai rischi cutanei dovuti all'esposizioneal sole e le formulazioni cosmetiche protettive. Verrà inoltre trattata la tematica del corpo con particolare menzione a secchezza cutanea, ritenzione idrica, smagliaturee perdita di tono. Si parlerà più approfonditamente della dermocosmetica e dell'opportunità della farmacia di passare da centro di salute a centro servizi per la persona. Ne seguiranno altri il 12 ottobre, il 9 novembre, il 13 dicembre e il 24 gennaio 2023 (https://miamoacademy.it).

Miamo - che, assieme a Nutraiuvens, linea di integratori alimentari, fa capo all’azienda Medspa fondata nel 2006 - è un brand di cosmetici funzionali creato nel 2012, da due farmaciste, madre e figlia: Elena Aceto di Capriglia e Camilla D'Antonio. Nel 2018 arriva Epigenage, pool di attivi epigenetici ad azione anti-aging brevettato dal brand che ha un impatto sui geni che regolano l’invecchiamento della pelle. Per mantenere la pelle in salute, ha strutturato un sistema di protocolli chiamato “Miamo System”, ideato dal suo team scientifico: il protocollo consente di personalizzare il propriopercorso di benessere cutaneo grazie alla combinazione di più prodotti a seconda delle proprie esigenze. L'applicazione di sieri e creme segue una logica sequenziale che rispetta la fisiologia cutaneae ne interpreta le regole biologiche, in modo da garantire la salute e la bellezza della pelle. La filosofia di Miamo è presente anche nelle Spa delle farmacie.