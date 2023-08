Cosmesi naturale e bio, arriva la «Guida globale» di Natrue

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Una guida per comunicare i suoi valori rendendoli più intuitivi, semplici e alla portata di tutti e per supportare chi si occupa di marketing e comunicazione: è l’obiettivo della nuova «Guida globale» di Natrue, Associazione Internazionale per la Cosmesi Naturale e Biologica con sede a Bruxelles che dal 2007 promuove e protegge l'autentica cosmesi naturale e biologica. Attualmente sono oltre 70 le aziende partner dell’ente. Il suo logo permette di riconoscere i prodotti che contengono un'elevata percentuale di ingredienti naturali o biologici. Lo standard definisce 13 categorie di prodotto, differenziando ad esempio creme, oli, shampoo e prodotti per l'igiene orale, così da ottenere il massimo livello di naturalità tenendo conto della funzionalità del prodotto cosmetico. Rigorosi criteri e processi di certificazione indipendenti garantiscono il più alto grado di qualità della cosmesi naturale e biologica nell'interesse dei consumatori. Oltre 6.600 prodotti da più di 280 marchi hanno adottato il marchio Natrue in tutto il mondo.

Disponibile in lingua inglese, la nuova guida si divide in 5 sezioni: la prima è dedicata al brand Natrue e agli obiettivi che l'associazione vuole raggiungere, la seconda contiene indicazioni di carattere comunicativo su come raccontare il marchio, la terza ha un focus sulla grafica e fornisce le linee guida per l'utilizzo dei colori, del logo e di tutti gli aspetti grafici legati al marchio, la quarta riporta esempi su come raccontare in modo personale la propria esperienza con Natrue sui social, sui blog e online, infine la quinta sezione prova a fornire risposte chiare alle domande più frequenti e fornisce ulteriori link utili per conoscere al meglio il marchio.

Loading...

Il testo si aggiunge e completa la seconda versione del «Manuale di linee guida di utilizzo del marchio Natrue» che racchiude i principi su cui si fonda l'associazione e le informazioni fondamentali riportate anche nello standard e nell'«Accordo di utilizzo del marchio Natrue». Inoltre sancisce in modo chiaro e netto che le informazioni presenti sull'etichetta di un cosmetico naturale e biologico debbano essere trasparenti, escludendo la possibilità di confondere i consumatori.