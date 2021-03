Cosmetica, è 100% made in Italy la start-up della pelle in equilibrio

3' di lettura

Tre fondatori, i fratelli Nicola e Francesco Balestrieri e Alla Reitsma: un medico

chirurgo e due dirigenti di multinazionali farmaceutiche che due anni fa,

nel 2019, hanno concepito l'idea alla base di Aeqium, un brand di skincare con una filsofia precisa: «Salute e benessere sono da sempre al centro del nostro mondo – afferma

Francesco Balestrieri - Io e Alla, mia partner in questa avventura, abbiamo lavorato per oltre 20 anni nel mondo delle multinazionali farmaceutiche e Nicola, mio fratello, che ci affianca, è un medico appassionato del suo lavoro. Tutto è nato da una conversazione con Nicola: si chiedeva come rispondere alle molte domande di pazienti che volevano prendersi cura della pelle nel modo migliore».



Questo, dunque, il punto di partenza: la ricerca della salute della pelle partendo dal presupposto che la pelle è un organo di barriera e comunicazione e come tale può perdere il suo equilibrio per tanti fattori diversi. L’epidermide, inoltre, si rigenera da sola, ma con il tempo, età, stress, inquinamento questo processo diventa meno efficiente. Bisogna quindi agire direttamente sulle cause della perdita di questo equilibrio. «Ci siamo dati l'obiettivo di capire i meccanismi e processi che consentano diavere una pelle sana e poi trovare la soluzioni più corrette ed efficaci per ottenerla - continua Balestreri -, perché alla base della bellezza della pelle c'è la salute. E da qui nasce l'idea di Aeqium: una pelle sana è vitale, luminosa, idratata. È la pelle migliore che si può avere in base alla propria età e specificità, grazie a un organo in perfetto equilibrio, in tutte le sue funzioni. Se la pelle è il confine di due mondi, quello esterno e quello interno, nasce spontanea l'esigenza di agire su entrambi i fronti, un nuovo approccio In & Out».

Il marchio nasce proprio per donare equilibrio: agisce dall'esterno, con dermocosmetici che purificano e nutrono e dall'interno, con nutraceutici che stimolano tutte le funzioni che hanno una diretta influenza sul suo benessere. Per raggiungere questo risultato, Aeqium ha messo insieme un team di specialisti con competenze diverse come dermatologi, cosmetologi,nutrizionisti, chirurghi estetici, oncologici, chimici e biologi, esperti di fitocultura che hanno contribuito alla creazione della linea dopo un lungo percorso nel mondo della salute e della ricerca.

«È una linea che unisce science beauty e clean beauty:delicata,efficace. grazie alle ricche formulazioni di principi attivi che agiscono a più livelli e che interagiscono tra loro. Abbiamo studiato e messo a punto delle formulazioni e i dosaggi necessari per ripristinare l'equilibrio della pelle. Proprio come l'avevamo sognato, due anni fa» continua Francesco Balestrieri.

Un sogno tutto made in Italy: il brand è stato pensato, ideato, formulato, testato e prodotto in Italia, «ispirandoci al senso della bellezza e il gusto per l'eccellenza della nostra terra. Abbiamoc ercato la formula per donare alla pelle l'equilibrio e la bellezza di certi visi e corpi mediterranei. Abbiamo esaminato centinaia di molecole,edè stato come fare il giro del mondo. Alcuni degli attivi più efficaci li abbiamo trovati proprio tra gli ingredienti della dieta mediterranea e il risultato è Aeqium, una versione altamente tecnologica della bellezza mediterranea, dedicata alla pelle. Il percorso è durato due anni, siamo una start-up ma non abbiamo lavorato come tale in termini di investimento, ricerca scientifica e business plan».