Cosmetica, le esportazioni (+14%) trainano la ripartenza

Con un fatturato in crescita del 10,4% per un valore di 11,7 miliardi trainato da una domanda estera che sale del 14% rispetto al 2020 a 4,7 miliardi e dal mercato interno che si attesta a 10,6 miliardi (+8,5%): sono i numeri della ripartenza della cosmesi made in Italy secondo le previsioni di chiusura d’anno del Centro Studi di Cosmetica Italia, l’associazione nazionale delle imprese del comparto. Per raggiungere i livelli pre-Covid si dovrà aspettare il 2022, ma il trend che il settore sta registrando fa ben sperare.

«Le nostre proiezioni - commenta Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia - tengono conto del ritorno a una nuova normalità e allo spirito di ritrovata fiducia con cui si guarda avanti. Il settore cosmetico, da sempre, si distingue per la sua aciclicità e, anche in questo scenario macroeconomico ancora incerto, ha avuto una tenuta migliore rispetto a gran parte dei comparti del manifatturiero, dimostrando una forte capacità di reazione. Questo cauto ottimismo è avvalorato dalla graduale ripresa dell’andamento produttivo delle imprese cosmetiche, sostenuto a sua volta dal business internazionale. Il ritorno in presenza di fiere e manifestazioni rappresenta un tassello insostituibile per supportare l’export».

La ripresa degli scambi commerciali europei e internazionali e degli spostamenti su scala mondiale ha infatti inciso positivamente sulle esportazioni che balzeranno a fine anno a 4,7 miliardi (+14%), guadagnando terreno rispetto ai 4,2 miliardi del 2020 e ai quasi 5 miliardi del 2019 pre-crisi - dopo il balzo all’indietro di cinque anni nel 2020 -, con una bilancia commerciale che supererà i 2 miliardi di euro.

Le prime dieci destinazioni per valore dell’export cosmetico italiano registrano ritmi sostenuti di crescita, ad eccezione del Regno Unito che soffre gli effetti commerciali della Brexit. Nel primo semestre del 2021, si registra al primo posto la Francia (262 milioni di euro e +6,6%) seguita da Germania (232 milioni di euro e +11,4%), Stati Uniti, prima destinazione extra europea (229 milioni di euro e +15,9%) e Regno Unito (121 milioni di euro e -0,1%). Di rilevanza al sesto posto Hong Kong che, con una crescita di oltre il 44% arriva a 155 milioni di euro, e gli Emirati Arabi Uniti, nona destinazione con un +62,1% e 73 milioni di euro.

Positivo anche il mercato interno grazie alle misure di sicurezza a tutela della salute della popolazione e le campagne vaccinali che hanno accelerato il progressivo ritorno alle consuete abitudini di vita e di consumo con ripercussioni positive su tutti i canali di vendita. L’e-commerce, protagonista assoluto degli acquisti durante la pandemia con un tasso di crescita del 42% nel 2020 che lo ha portato a diventare il quarto canale di vendita, conferma la sua posizione anche per quest’anno con un ulteriore incremento previsto 29,7% per un valore di 900 milioni di euro.