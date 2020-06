Cosmetica hi-tech, da Bakel arriva lo skincare 3D

Attraverso questa strategia formulativa, la concentrazione di acido ialuronico che arriva a contatto con la pelle in purezza, arriva ad essere fino a 100 volte maggiore a quella che si raggiunge con un gel tradizionale, a differenza della eccessiva viscosità legata all’uso dell’acido ialuronico in soluzione che normalmente non permette di utilizzare concentrazioni elevate. Vi è una totale biodisponibilità degli ingredienti funzionali, per unità di superficie della pelle assolutamente innovativa. L’aumento della superficie di contatto tra la sostanza funzionale e la pelle permette di ottenere un incremento in termini di concentrazioni per unità di superficie e, quindi, in termini di efficacia, mai sperimentati prima con l’acido ialuronico.



Questo innovativo processo potrà essere utilizzato in futuro per stampare molte altre sostanze funzionali per la pelle e il tutto in un processo che si attua in condizioni di perfetta sterilità e che non necessita dell’aggiunta di eccipienti non funzionali.



Il nuovo processo di produzione ideato da Bakel è molto avanzato e viene applicato in un ambiente in condizioni di sterilità, quindi di totale assenza di qualsiasi tipo di contaminazione, così come il suo confezionamento deve essere realizzato nelle medesime condizioni di sterilità. Nessun contatto con elementi estranei: il prodotto potrà essere applicato direttamente sulla superficie di azione, senza deviazioni, dalla confezione monouso alla pelle.



Inoltreo non necessita di un packaging tradizionale, realizzato in plastica, vetro o metallo, ma è stato ideato in modo da essere “self contained” dalla struttura molecolare che ne costituisce al tempo stesso il sostegno e l'involucro. Tale materiale dopo aver rilasciato il prodotto è compostabile e può essere eliminato nell’umido. La massima sostenibilità del prodotto è garantita dallo scarto e dall’eliminazione del packaging secondario.

La ricerca e gli studi di questa nuova formulazione applicata alla cosmetica sono iniziati nel 2018, ispirandosi alla tecnologia delle stampanti 3D di cui si avvalgono molte industry, ma innovativa e rivoluzionaria nella cosmesi e nella produzione del cosmetico finale.