Cosmetica verso i 14 miliardi. Record dell’export 2023: +10%

«Il sistema a filiera, caratterizzato da piccole e grandi imprese legate da fili invisibili ma molto solidi, è il metodo che ha permesso al settore della cosmetica di recuperare molto velocemente. La filiera cosmetica si è dimostrata resiliente, ha recuperato i livelli pre-pandemia superandoli - afferma Maurizio Marchesini, vicepresidente di Confindustria per le Filiere e le medie imprese -. La filiera cosmetica va sostenuta per il valore economico e per la particolare fragilità che potrebbe avere in quanto è una filiera che fa ricerca e sviluppo, che sta affrontando molto velocemente la doppia transizione, digitale e ambientale».

Il ministro per le imprese e il made in Italy Adolfo Urso aggiunge: «Il sistema della cosmetica è uno degli asset più importanti dell’export, il simbolo del benessere, eccellenza del made in Italy. Sosteniamo l’innovazione e la formazione tecnica. Stiamo lavorando ad un’operazione di riqualificazione delle competenze a ogni livello per creare sinergia tra formazione e impresa. Sull’innovazione tecnologica stiamo lavorando anche in sede europea e in sinergia con il ministro Fitto per ottenere le risorse necessarie a rilanciare il piano 5.0 per sostenere le nostre imprese nella doppia transizione green e digitale. Nel contempo, siamo impegnati ad evitare che i nuovi regolamenti europei su imballaggi, microplastiche e acque reflue siano vessatori per le imprese italiane che proprio sulla sostenibilità e sul benessere dei consumatori hanno investito più di tutte».