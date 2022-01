Cosmetica, L’Erbolario diventa società Benefit

Ascolta la versione audio dell'articolo

A casa L’Erbolario cosmetica fa rima con etica: l’azienda lodigiana è diventata società Benefit entrando a far parte della famiglia di aziende che oltre al profitto perseguono specifiche finalità di beneficio comune. Quattro gli obiettivi introdotti nello statuto, focalizzati sulla ricerca e produzione di cosmetici che soddisfino le esigenze dei clienti e che derivano da materie prime vegetali, sulla promozione di un ambiente di lavoro inclusivo e sicuro e sull’impegno a costruire un ecosistema responsabile attraverso uno stretto e costante dialogo con i suoi stakeholder.

Fin dalla nascita L’Erbolario ha posto la massima attenzione alle tematiche ambientali ed etiche per esempio scegliendo materiali eco-compatibili, come la carta certificata Fsc o la plastica derivata da fonti vegetali, e con l’approvvigionamento di materie prime equosolidali come il burro di karité e l’olio di cocco. L’azienda si è sempre schierata a fianco di Lav (Lega anti vivisezione) per la messa al bando dei test su animali, sia sul prodotto finito cosmetico che sulle materie prime. Sul piano della responsabilità sociale, ha sostenuto numerose iniziative benefiche come “Ibisco: un fiore per l’Africa” con Green Cross Italia, “Insieme per donare un milione di pasti” a fianco di Banco Alimentare ooltre alla raccolta fondi con Medici Senza Frontiere per le donne afghane.

«Dal 1978 siamo sostenitori di una cosmetica di origine vegetale che mette al centro le persone, gli animali e l’ambiente - commenta il fondatore de L’Erbolario, Franco Bergamaschi -. Essere società Benefit è un traguardo importante, un’evoluzione naturale per la nostra azienda che da sempre mette in sinergia cosmetica ed etica. A maggior ragione oggi: l’esperienza della pandemia ci ha spinti a riflettere su quanto un’impresa responsabile debba orientare le proprie azioni verso un modello di sviluppo sempre più sostenibile, inclusivo e trasparente».