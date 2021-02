Cosmetica, per l’industria primi segnali di ripresa

Tuttavia per il 2021 è previsto un trend positivo (+6,1% il fatturato e +5% l’export). «Le prospettive di ripresa per il 2021, seppur distanti dai valori del 2019, sono legate alla natura anticiclica del comparto - commenta Ancorotti -. Il cosmetico è infatti un bene indispensabile, come la stessa pandemia ci ha ricordato. Lo scorso anno abbiamo assistito ad una accelerazione nel cambiamento dei modelli di comportamento, alla ridefinizione degli equilibri internazionali e all’evoluzione dell’organizzazione del lavoro e delle relazioni personali: fenomeni che verosimilmente si sarebbero concretizzati nel medio periodo».

E aggiunge: «Le imprese sentono da un lato la spinta alla ripartenza, dall’altro hanno però bisogno di nuove e solide condizioni per potersi realizzare, accompagnate da un piano governativo capace di affiancarle, anche in termini di promozione del made in Italy, sul piano dell’innovazione, della digitalizzazione e dello sviluppo sui mercati esteri. Ritorneremo sui valori del 2019 l’anno prossimo probabilmente».