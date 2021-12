Cosmetica, Oway cresce all’estero e apre uno store sostenibile a Monaco

Dal 2017, l'azienda ha infatti scelto di diventare - oltre che produttore cosmetico e agricolo - anche artigiano e designer del legno: lo sbocco naturale di un progetto che parte dal prodotto per arrivare allo stile di vita, manifestandosi nelle scelte formulistiche della green chemistry così come nelle green habits e nell'universo dell'interior design.

«L'apertura del terzo store rappresenta un'ulteriore tappa del nostro viaggio che vuole diffondere uno stile di vita capace di prendersi davvero cura di sé e dell'ambiente che ci circonda- ha commentato Martina Sormani, retail manager di Oway in occasione dell'inaugurazione dello store -. Per noi è un luogo rappresentativo, dove si condensano valori e scelte di impegno ambientale davvero concrete e percorribili. In tutti i nostri store si sperimenta un'idea di consumo consapevole e appagante al tempo spesso, responsabile ma senza rinunce. I nostri agricosmetici garantiscono risultati professionali a partire da formule pulite e concentrate, materie prime botaniche pregiate e packaging in vetro e alluminio 100% riciclabili senza fine. Per questo ci auguriamo che acquistare consapevolmente possa diventare presto un'abitudine diffusa, che dia inizio al cambiamento».