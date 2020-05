Cosmetica, parola d’ordine sostenibilità, dal lusso alle start-up Dai colossi Chanel e Coty fino alle italiane L’Erolario e Omecs, le aziende spingono verso tracciabilità delle filiere e responsabilità sociale di Marika Gervasio

Pulito ed eco-consapevole: per questo motivo l’eau de toilette Ck Everyone ha da poco ottenuto il certificato Material health di livello Silver da parte del Cradle to cradle products innovation institute. Cosa significa? Che il 100% delle sostanze chimiche contenute nella fragranza sono sicure, circolari e responsabili. Ed è solo un esempio dell’impegno delle aziende cosmetiche nella direzione della sostenibilità, tema sempre più sentito sia dalle aziende sia dai consumatori.

«Il certificato Material health rafforza l’impegno di Coty verso la sua piattaforma di sostenibilità, con l’obiettivo di costruire un business migliore e allo stesso tempo contribuire positivamente al cambiamento sociale, etico e ambientale dell’industria della bellezza» commenta Simona Cattaneo, presidente dei luxury brands Coty, tra cui c’è anche Calvin Klein Fragrances.

Chanel ha addirittura creato un Manifesto, «La beauté se cultive», nel quale spiega i principi che da sempre guidano la maison: l’idea di una bellezza che raccoglie ciò che ha seminato con la creazione di laboratori a cielo aperto - veri e propri centri di ricerca dalla Francia al Madagascar fino al Costa Rica - che ospitano piante dalle quali estrae principi attivi. L’approccio è responsabile a 360 gradi: dalla tracciabilità delle filiere vegetali alla collaborazione con i produttori locali. Solo per fare un esempio, dal fiore preferito di mademoiselle Chanel, la Camelia japonica, che sboccia dal 2008 nel sud-ovest della Francia, si estrae un principio attivo altamente idratante usato nei trattamenti skincare Hydra Beauty.

Le piante di camelia vengono coltivate in piena terra secondo pratiche agricole rigorose e rispettose dell’ambiente, senza l’impiego di sostanze chimiche. È stato messo a punto uno specifico procedimento di agroforestazione per preservare e valorizzare le qualità naturali della pianta. Sul territorio dello Château de Gaujacq, inoltre, è stato creato un giardino botanico: unico al mondo, ospita più di 260 specie di piante e 2mila varietà di camelia provenienti dai 5 continenti, su quasi 5 ettari. La maison ha poi ristrutturato un’azienda agricola secondo principi ecologici e l’ha dotata di un laboratorio di ricerca in fitochimica.

«Siamo impegnati da oltre 10 anni a fianco dei nostri partner produttori, che sono alla base delle filiere vegetali - spiega Agathe Derain, direttrice dell’approvvigionamento sostenibile Chanel -. Per alzare il livello di expertise tecnica e scientifica un comitato composto da dieci esperti esterni indipendenti ha lavorato al nostro fianco per definire i principi fondamentali e i relativi criteri operativi, ponendo come obiettivo i più alti standard possibili».