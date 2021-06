Cosmetica in rimbalzo trainata dal lusso e dai canali digitali

2' di lettura

Il mercato italiano della cosmesi dovrebbe tornare ai livelli pre-Covid19 già quest’anno per raggiungere una crescita stimata del 17% nel 2025 rispetto al giro d’affari del 2019 con il segmento dei prodotti di lusso a fare da traino. L’analisi del settore arriva dal Report Cosmesi 2021 di 24 Ore Ricerche e Studi che per il mercato della bellezza prevede un incremento a livello globale nei prossimi anni sia in Europa (+21% nel 2025 rispetto ai valori pre-pandemia) che nel mondo (+32%).

Novità dell’edizione 2021 il focus sul canale e-commerce e sulla cosmesi bio e green che nel 2020 ha raggiunto in Italia una domanda da 1,6 miliardi. Secondo le stime, i prodotti naturali avranno una crescita del giro d’affari del 44% tra il 2019 e il 2025. La domanda retail si sposta verso canali digitali: per le vendite online ci si aspetta una crescita tra il 38 e il 44% in Italia nel 2021, dopo aver segnato +42% nel 2020.

Loading...

Nel nuovo report dedicato al settore della Cosmesi, 24 Ore Ricerche e Studi - la struttura del Gruppo 24 Ore che analizza i vari settori e mercati dal punto di vista economico e finanziario - presenta l’analisi delle principali evidenze quantitative e numeri chiave per inquadrare il settore nel contesto economico e finanziario di riferimento.

Partendo dal mercato italiano l’Ufficio Studi del Gruppo 24 Ore ha sviluppato la ricerca a livello europeo e mondiale – oltre all’Italia, Europa (Francia e Germania), mondo (Stati Uniti, Cina, Giappone) - e ha preso in considerazione i più rilevanti dati di bilancio storici per le prime 20 aziende in Italia le prime 30 in Europa e le prime 50 nel mondo, e per le società quotate vengono indicate anche le stime di consensus degli analisti sul futuro. Lo studio include anche una panoramica delle principali grandezze economiche facenti capo a questo comparto, in particolare import/export del settore cosmetico.

Nel Report Cosmesi 2021 è presente anche un outlook del settore a cura di Strategic Management Partners, mentre, a cura di Valuecube, viene “modellizzata” l’azienda campione del settore sottoposta ad analisi per consentire a qualsiasi impresa dello stesso settore, indipendentemente dalla classe dimensionale, di verificare i propri parametri e gli scostamenti dal benchmark.