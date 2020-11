Cosmetica, sempre più strumenti hi-tech nella (casalinga) routine quotidiana In tutto il mondo cresce la domanda di beauty device, e si prevede che il mercato globale aumenterà fino a un valore stimato di oltre 160 miliardi di dollari entro il 2026 di Monica Melotti

Le nostre abitudini durante la pandemia sono cambiate e anche la beauty routine ne è coinvolta. Il trend che ha avuto la crescita maggiore è quello dei beauty device, accessori hi-tech utili per assolvere diverse funzioni: una profonda pulizia del viso, dare tonicità alla pelle, realizzare un hairdo impeccabile, eliminare i peli superflui e altro ancora. Secondo Data Bridge Market Research, si assiste in tutto il mondo a un'elevata domanda nel mercato dei beauty device, e si prevede che il mercato globale aumenterà fino a un valore stimato di oltre 160 miliardi di dollari entro il 2026.

«Il lockdown ha portato a un ripensamento delle priorità all'interno della beauty routine: passiamo più tempo a casa, abbiamo più ore da dedicare alle cure personali e utilizziamo in modo costante le mascherine chirurgiche», dice Igor Spina, general manager South Europe di Foreo, il gigante svedese della skintech. «Questi tre fattori hanno disincentivato l'utilizzo di fragranze e make up, spostando l'attenzione sullo skincare, l'hair care e l'igiene. Altro trend interessante riguarda le ricerche on line, che hanno veicolato il consumatore a scoprire nuovi prodotti, la parola “skincare at home”, durante il lockdown, ha registrato un balzo importante nelle ricerche, raggiungendo picchi del 300% rispetto al medesimo periodo all'anno precedente. Non sorprende quindi che il mercato dello skintech e dei beauty device abbia registrato un'impennata del 20% nella fase di lockdown. Non solo, i prossimi trend puntano nella direzione della tecnologia connessa alle app scaricate sui nostri smartphone, con un'attenzione alle innovazioni emergenti in ambito di terapia a luce Led, termoterapia, crioterpia, pulsazioni e microcorrente».

Pulizia del viso (anche per uomini)

La pulizia del viso è uno step molto importante per la pelle. La casa svedese Foreo ha appena lanciato Luna3 Men, studiato per la pelle degli uomini, che deterge e ammorbidisce pelle e barba grazie all'azione di delicate setole in silicone e onde soniche che rimuovono il 99,5% di sporco, sebo e cellule morte. Luna3 Men va ad aggiungersi a Luna 3, indicata per i diversi tipi di pelle delle donne: normale, sensibile e mista. La tecnologia T‑Sonic™ e il morbido silicone del device, grazie all'app Foreo for you, permettono un trattamento personalizzato. La pelle viene detersa in profondità, con il risultato di un viso tonico. Dalla Svezia alla Germania, dove il brand Beurer propone la Spazzola Facciale FC 96 Pureo Intense Cleansing per una pulizia quotidiana del viso. Il device dispone di due livelli di rotazione: circolare per una pulizia particolarmente delicata e oscillante per una più profonda e quattro velocità selezionabili.

La spazzola per il Viso Pureté+ di HoMedics, invece, è un sistema completo che analizza la pelle e costruisce una skin care personalizzata grazie ad un'app. L'apparecchio è fornito di tre testine per la detergenza, l'esfoliazione e il massaggio e in soli due minuti assicura un trattamento completo personalizzato.

Skin care potenziato

Pelle sana e idratata è il secondo passo importante, ma spesso le creme non bastano e occorre allora integrare la skincare con dei device. Il colosso americano Amway ha messo a punto Artistry™ Dermasonic che deterge a fondo i pori impiegando vibrazioni ultrasoniche a 30.000 Hz, mentre la potente azione di Derma Ion Galvanic massaggia sulla pelle gli attivi dei trattamenti. Il dispositivo è fornito di due testine: Ultrasonic, per la pulizia del viso, mentre Derma Ion Galvanic funziona in 6 modalità: lift, wrinkle, vitamin C, hydrate, Radiant e signature select da abbinare al siero personalizzato. A questo device si può abbinare Artistry Dermasonic Ultimate Eye: una testina in platino con placcatura in rodio che agisce sulla pelle del contorno occhi per ridurre le rughe perioculari, facilitando l'assorbimento degli attivi e, grazie alla funzione “termo”, eliminare le borse sotto gli occhi.