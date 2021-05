Cosmetica, la sostenibilità passa da packaging e consumo consapevole

L’agricosmetica di Oway

«Oway non è un semplice brand, ma un insieme di valori, uno stile di vita sano ed ecologico: quello che l’azienda propone è il riflesso di quello che concretamente vive ed è questa la sua forza - spiega Alessandra Ciccotosto, brand & communication manager di Oway -. La sostenibilità, infatti, si respira non solo nei processi produttivi e nelle scelte di packaging, ma abbraccia e coinvolge attivamente l’intera routine aziendale». Oway è un brand di agricosmetica con un approccio circolare: a partire dall’Ortofficina, la tenuta agricola di oltre 5 ettari sulle colline bolognesi dove, applicando il metodo biodinamico, l’azienda coltiva e raccoglie piante officinali, che vengono poi distillate a km zero e trasformate. Per gli ingredienti che non appartengono alla biodiversità del nostro Paese l’azienda si affida a cooperazioni con network internazionali di acquisto equo-solidale, contribuendo al miglioramento delle condizioni di vita di popolazioni in via di sviluppo. Nel 2013, inoltre, il brand ha sostituito tutti i contenitori di plastica con vetro e alluminio, ridotto il packaging all’essenziale con etichette in carta Fsc, tappi in metallo e dispenser riutilizzabili.

L’innovazione di Lumson

E proprio il packaging è una delle sfide dell’industria cosmetica verso la sostenibilità. Tanto che Lumson ha lanciato Tal - acronomico di Techno airless aluminum -, flacone touchless ed airless in alluminio per rispondere alle richieste del mercato beauty in questo momento: massima sicurezza e sostenibilità, spiegano dall’azienda.