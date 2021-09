Cosmetici dedicati ai maniaci dell’auto

1' di lettura

Anche se l'automobile cambia, diventa elettrica e tecnologica la passione e la cura per la propria vettura non si riduce. Proprio a chi ha un’attenzione forte per i dettagli ed alla ricerca del miglior risultato possibile, sono dedicati i prodotti Maniac Line di Ma-Fra. Il nome è eloquente: si tratta di una linea di pulitori specifici e cosmetici per auto dedicati a chi ama il fai da te detailing (l’arte di curare e proteggere la propria vettura, spesso affidandola a detailer professionisti). Ideata dalla casa italiana è una risposta. orgogliosamente made in Italy. ai prodotti americani e nella Maniac Line si trovano prodotti specifici, compresi quelli per rimuovere i decontaminanti ferrosi, lavare a fondo la vettura, ripristinare gli interni e darle una finitura e un aspetto addirittura migliore di quello da nuova. Online ci sono i corsi Ma-Fra per lavorare al meglio.

