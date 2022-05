Cosmetici multitasking? Non è solo una questione di tempo ma anche di facilità d’uso

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una tendenza in atto da diverso tempo, stiamo parlando dei cosmetici multitasking o “all in one” ovvero l'uso di prodotti multiuso che permettono per il make up un rapido ritocco sulle palpebre, guance e labbra con un unico prodotto. Ma esiste anche lo skincare multitasking, un esempio sono le acque micellari per struccarsi, indicate alle più pigre che così possono evitare l'uso di latte e tonico sul viso per andare a letto struccate, mentre per lo skincare in senso stretto, vedi creme&sieri il discorso cambia.

«Un cosmetico che va bene a 20 anni non va bene per una donna over 40, le esigenze sono diverse e la pelle richiede attivi ad hoc - dice Luca Mannucci, make up artist -. Un altro aspetto importante sono i componenti, se sono troppi, la pelle non riesce ad assorbirli in modo corretto. Occorre stare attenti alla loro formulazione: spesso per inserire diversi principi attivi, bisogna usare delle concentrazioni più basse che possono andare bene per una pelle giovane, ma non per una cute che già manifesta i primi segni di espressione. Diverso è il discorso per le BB cream, Beauty Balm, CC cream, Color Correcting o DD cream, Daily Defence; in questo caso sono dei validi alleati secondo l'acronimo. La BB è una via di mezzo tra un fondotinta e una crema colorata, la CC permette di uniformare la pelle e renderla luminosa, mentre la DD uniforma l'incarnato, ma agisce anche come trattamento anti-age».

Il make up versatileLa crescita dei prodotti multifunzione non è dovuta solo alla possibilità di risparmiare del tempo, ma anche alla facilità di applicazione che non incide sull'efficacia. I cosmetici come rossetti, blush, fondotinta hanno dei benefici aggiunti: antiaging, effetto sbiancante, un spf per proteggere dai raggi solari, attivi idratanti e rimpolpanti come le vitamine e l'acido ialuronico.

«Le texture di alcuni prodotti sono veramente setose e traslucenti, per esempio il blush è delicato ed assicura un effetto sun kissed - continua Mannucci - . Il rossetto anche se mat diventa radioso grazie a un mix di sfere “soft focus” e madreperle ultra-fini oppure un balsamo colorato idrata la mucosa labiale in profondità. Il fondotinta in stick è anche indicato come correttore e si può utilizzare pure per il contouring, basta scolpire le guance e la mascella. In commercio ci sono diversi fard da stendere sia sulle guance sia sulle labbra, l'importante è che non siano in polvere, ma in crema. Ogni donna può sbizzarrirsi, può applicare una nuance sul labbro superiore e un'altra sul labbro inferiore per creare un colore personalizzato. Oppure tracciare una linea di colore sullo zigomo da sfumare con i polpastrelli e un'altra diversa sotto lo zigomo e anche in questo caso può giocare con le nuance mischiandole assieme per un effetto chiaro/scuro. L'unica attenzione è quella di scegliere le nuance che meglio si sposano con il nostro incarnato».

All in one anche nei capelli

La combo shampoo e balsamo è di vecchia data e rimane tutt'ora valida, ma nel panorama sono apparsi altri prodotti. Valide alternative alla maschera, che andava tenuta in posa per diverse tempo, sono le lozioni districanti a base di pantenolo: è sufficiente pettinare e non necessitano di risciacquo. Oppure i sieri rimpolpanti per il viso che possono essere usati anche sui capelli per un effetto extra lucido. Un altro must-have è l'olio nutriente, con una texture super leggera che non appesantisce i capelli. Può essere usato in diversi modi: come pre-shampoo per un impacco idratante, per districare capelli prima di iniziare la piega ed eliminare l'effetto crespo, per proteggere i capelli dai raggi solari e per dare lucentezza ai capelli asciutti. Molto pratica per chi viaggia è la saponetta solida per capelli, compatta e leggera, occupa poco spazio e non c'è il pericolo di fuoriuscita di liquido. Basta strofinarla tra le mani per ottenere una schiuma da massaggiare sul cuoio capelluto, alcune bar possono essere usate per il corpo.