Cosmile Europe, gli ingredienti dei cosmetici non hanno più segreti

1' di lettura

È disponibile anche in lingua italiana il nuovo database europeo dedicato alla corretta informazione sugli ingredienti cosmetici: Cosmile Europe. «Ogni giorno utilizziamo almeno 8 cosmetici che ci accompagnano in gesti fondamentali legati all'igiene, alla cura di sé, al benessere, alla prevenzione e alla protezione - commenta Benedetto Lavino,

presidente di Cosmetica Italia -. Per i consumatori è importante conoscere gli ingredienti che compongono questi prodotti, ma non sempre è facile identificare le informazioni corrette, in particolare sul web. Grazie a Cosmile Europe tutti i cittadini europei hanno a

disposizione uno strumento affidabile, verificato e scientificamente supportato per rispondere a questa esigenza».



All'interno del database, al momento disponibile in 14 lingue, sono consultabili le informazioni su circa 30mila ingredienti utilizzati nelle formulazioni cosmetiche. In particolare, è possibile scoprirne le proprietà, le funzionalità, l'origine e i principali cosmetici in cui trovarli. Navigando all'interno di Cosmile Europe si possono effettuare ricerche per nome comune degli ingredienti/denominazione Inci oppure per gruppo di sostanze o tipo di prodotto. I contenuti provengono da fonti verificate e si basano sulle conoscenze di esperti indipendenti. L'elenco degli ingredienti e la loro azione sono tratti dal database Cos Ing della Commissione europea, una fonte ufficiale di informazioni sulle sostanze e gli ingredienti cosmetici.

Cosmile Europe è un'iniziativa di Cosmetics Europe in partnership con l'Associazione industriale tedesca di cosmetici, articoli da toeletta, profumeria e detergenti (IKW), in collaborazione con la Fédération des Entreprises de la Beauté (FEBEA) francese e con il supporto per lo sviluppo tecnologico di health&media GmbH. Cosmetica Italia ha supportato Cosmetics Europe nel lancio di Cosmile Europe in lingua italiana.