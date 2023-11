Cosmob, il cuore tecnologico per la ricerca nel settore legno-arredo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il distretto pesarese dell’arredamento ha un cuore tecnologico avanzato: è il Cosmob, che in 40 anni di attività ha cambiato mission e sede, ampliando e qualificando la sua forte specializzazione nel più ampio scenario tecnologico e produttivo legato ad ambienti di vita confinati: domestici, lavorativi, educativi, ricreativi. «Il prodotto è in forte evoluzione e deve rispondere a funzioni sempre più complesse e interattive con l’utente – spiega il direttore Alessio Gnaccarini -, modificandone le sue funzioni tradizionali. L’arredo del futuro sarà infatti sempre più complesso, interattivo e sostenibile».

Oltre a questi scenari va evidenziata la dinamica economica dei mercati, sempre più globalizzata e interconnessa a livello internazionale e, per rispondere a questi scenari evolutivi, il Cosmob ha indirizzato la propria strategia di crescita investendo su una nuova area di oltre 5.000 mq, con una nuova infrastruttura tecnologica pensata per rappresentare un modello di sostenibilità con i più avanzati criteri di utilizzo e valorizzazione delle risorse naturali ed energetiche. Un progetto iniziato nel 2020, che si è concretizzato con una nuova struttura operativa da inizio 2023, e sostenuto da un piano d’investimento triennale da 3 milioni, che si completerà nel 2024. La nuova sede rappresenterà un modello di centro tecnologico nel quale saranno operativi laboratori di prova e sperimentazione all’avanguardia, aree di ricerca e sviluppo e FabLab, una scuola di alta specializzazione tecnica con percorsi Its per la formazione e la qualificazione dei tecnici del futuro. «In questa direzione sarà determinante l’importante proprio l’investimento per l’Its per il legno-arredo, che avrà sede presso il Cosmob – spiega Gnaccarini -: grazie al Pnrr saranno potenziati i laboratori didattici, di fabbricazione digitale, per la sostenibilità dei materiali e per la falegnameria del futuro».

I laboratori di prova già operativi e specializzati nei test fisico-meccanici, chimici, ambientali saranno ulteriormente potenziati e nella sede di Montelabbate nasceranno nuove aree dedicate alle tematiche dell’insonorizzazione, del fuoco e del campo elettrico. In questo percorso sarà fondamentale la valorizzazione e la crescita delle risorse umane: attualmente sono operative oltre 20 figure professionali di estrazione prevalentemente tecnico-scientifica. «Vogliamo avere una prospettiva di crescita internazionale - conclude il direttore del Cosmob -, anche grazie alla forte sinergia con il sistema universitario regionale e attraverso riconoscimenti e accreditamenti dai più importanti enti di ricerca ed enti normativi a livello mondiale».