Cosmoprof Asia 2020 posticipata: diventa digitale e torna in fiera nel 2021 Rimandato all’anno prossimo l’evento previsto a Hong Kong dall’11 al 13 novembre. Al suo posto un evento digitale, online dal 9 al 13 novembre 2020 di Marika Gervasio

Rimandato all’anno prossimo l’evento previsto a Hong Kong dall’11 al 13 novembre. Al suo posto un evento digitale, online dal 9 al 13 novembre 2020

2' di lettura

Cosmopack e Cosmoprof Asia 2020 non si terranno più, come previsto, dall’11 al 13 novembre all’Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC). La principale fiera internazionale nel continente asiatico che rappresenta tutti i principali settori dell’industria cosmetica è stata infatti posticipata a novembre 2021. Nel frattempo, Cosmoprof Asia offre un evento digitale.



In seguito allo sviluppo nelle ultime settimane della pandemia da COVID-19 a livello globale e al suo impatto sui trasporti, nonché all’annuncio del governo locale del 22 luglio del prolungamento delle restrizioni ai viaggi da e verso Hong Kong fino a dicembre 2020, per gli organizzatori la decisione di riprogrammare le manifestazioni di novembre si è rivelata dolorosa ma necessaria. Il team ha dato priorità alle esigenze di business delle principali parti interessate, per offrire le migliori opportunità per il settore, tenendo conto delle condizioni attuali.

«Abbiamo interpellato direttamente gli espositori e i partner che partecipano all’evento, ed è risultato evidente che la riprogrammazione al 2021 è l’opzione migliore - spiega Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere -. A causa della difficoltà di garantire la partecipazione di operatori stranieri, per i quali viaggiare a Hong Kong sarebbe impossibile, non saremmo in grado di offrire un evento internazionale performante, come da 25 anni a questa parte. Cosmopack e Cosmoprof Asia torneranno nel novembre 2021, quando prevediamo una ripresa del commercio e degli affari internazionali».

Nel frattempo, i professionisti del settore potranno testare nuovi strumenti durante la prima Cosmoprof Asia Digital Week, che si svolgerà online dal 9 al 13 novembre 2020 sul sito cosmoprof-asia.com. Cosmoprof Asia Digital Week sarà una piattaforma digitale innovativa, che consentirà ad aziende e operatori di continuare a fare affari, visualizzare prodotti, incontrare clienti e potenziali compratori, restando aggiornati sulle tendenze e le tecnologie nel 2020. La Digital Week 2020 garantirà un servizio di business matching con showroom di prodotti online, le ultime novità in fatto di cosmetici e imballaggi, meeting virtuali con live chat e un sistema di videoconferenza istantanea, consentendo ad acquirenti e fornitori di godere di un’esperienza di networking online in totale sicurezza.

«Sebbene nulla possa sostituire lo spirito e la magia di partecipare a Cosmopack e Cosmoprof Asia di persona, il nostro obiettivo è offrire una straordinaria esperienza digitale a novembre - aggiunge David Bondi, senior vice president Asia di Informa Markets e direttore di Cosmoprof Asia -. Abbiamo la responsabilità nei confronti dell’industria mondiale di aiutare le aziende e i professionisti a sopravvivere e prosperare in questo complicato scenario mondiale, e stiamo lavorando per dare soluzioni all’avanguardia ai player del settore».