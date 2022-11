Cosmoprof Asia 2022 accende i motori e torna in presenza a Singapore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si è aperta Cosmoprof Asia 2022 - Singapore Special Edition fino al 18 novembre a Singapore Expo. In un’area espositiva di circa 50.000 mq, 1.202 espositori provenienti da 46 paesi e regioni presentano le loro nuove proposte a retailer, distributori, grossisti, produttori di prodotto finito e fornitori, proprietari di centri estetici e saloni di acconciatura, che si riuniscono a Singapore da tutto il mondo grazie all’offerta ricettiva della città e al supporto fornito dal Singapore Tourism Board.



La presenza di 18 country pavilion provenienti da Australia, California, Cina continentale, Corea, Francia, Germania, Giappone, Italia, Malesia, Polonia, Singapore, Spagna, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Türkiye, Regno Unito e, per la prima volta, Global Shea Alliance, con 10 espositori provenienti da 5 paesi dell’Africa occidentale (Benin, Burkina Faso, Ghana, Mali e Togo) offre ai partecipanti una prospettiva globale sulle tendenze emergenti.

«Cosmoprof Asia Special Edition a Singapore, il primo appuntamento per gli operatori della regione Asia-Pacific dopo quasi due anni, è la migliore occasione per l’industria cosmetica per analizzare le nuove condizioni di business nell'area e ripensare le strategie future - dichiara Enrico Zannini, direttore generale di BolognaFiere Cosmoprof -. Come organizzatori degli eventi a marchio Cosmoprof in tutto il mondo, il nostro obiettivo è di continuare a offrire supporto agli operatori interessati a valutare le tendenze e le esigenze del mercato per meglio adattarsi allo scenario attuale».

David Bondi, senior vice president – Informa Markets Asia e Direttore di Cosmoprof Asia Ltd. aggiunge: «Cosmoprof e Cosmopack Asia tonano finalmente al format dell’evento in presenza, offrendo agli espositori e agli operatori di tutto il mondo un luogo sicuro in cui incontrare fornitori, testare nuovi prodotti di persona e conoscere le tendenze più interessanti della regione».

Circa 300 buyer selezionati provenienti da tutto il mondo, principalmente da Australia, Paesi ASEAN, India, Corea, Giappone, Europa, Medio Oriente e Stati Uniti, partecipano al Buyer Program di Cosmoprof Asia 2022, con un programma di incontri con fornitori e aziende durante i 3 giorni della manifestazione.Espositori e compratori preregistrati possono utilizzare la piattaforma Match&Meet per visualizzare in anteprima i profili dei player di riferimento e programmare in anticipo gli incontri in loco in modo efficiente, aumentando possibilità di sviluppo di nuove partnership commerciali.Non solo prodotti all’avanguardia, opportunità di networking di alta qualità e strumenti di business performanti: Cosmoprof Asia offre un panorama di iniziative e progetti speciali che arricchiscono l’esperienza dei partecipanti a Singapore.