Cosmoprof Asia 2023 torna a Hong Kong dopo l’edizione di Singapore

Cosmoprof Asia e Cosmopack Asia 2023 propongono un importante focus sulla sostenibilità e sull’impatto della stessa nelle abitudini di bellezza, sottolineando l’impegno dell’evento a favorire un cambiamento positivo all’interno dell’industria. Gli addetti ai lavori potranno incontrare i principali attori che promuovono soluzioni sostenibili, mentre “Sustainable Day” a CosmoTalks presenta esperti della bellezza sostenibile a AWE, e sostenibilità e innovazione a HKCEC.

Grazie a un programma dedicato per i buyer, un’iniziativa finalizzata a invitare i principali da Cina, Paesi della zona Asia Pacifica, Europa e USA, Cosmoprof Asia 2023 è pronto ad accogliere i manager e i player con ruoli rilevanti nelle fasi diapprovvigionamento e di processo decisionale. Ogni buyer nominato viene valutato per il suo potenziale contributo all’evento ela sua rilevanza per gli espositori. Questo programma presenta una possibilità inedita per gli espositori per interagire direttamente con oltre 250 hosted buyers.



Tra i progetti più rilevanti in fiera CosmoTalks, l’esclusiva tavola rotonda del network di Cosmoprof, ospita leader globali dall’industria cosmetica che condivideranno riflessioni riguardo a macro-movimenti e tendenze future, mentre le presentazioni di CosmoForum

metteranno a disposizione analisi approfondite di mercato e ricerche specifiche sui comportamenti dei consumatori. Ancora, la piattaforma di Cosmo Onstage presenta spettacoli live e sessioni dimostrative durante tutto l’evento e tenute da player dell’industria, presentando prodotti e attrezzature all’avanguardia, nail art, makeup, e

trattamenti per spa e benessere. Inoltre, una performance esclusiva organizzata da The AHMA Hair Council celebra i vincitori della Barber Battle, e sia gli appassionati di bellezza che i professionisti del settore potranno apprezzare l’arte e l’innovazione durante la competizione del 2023 dell’Hong Kong Professional Nailist Union.

Cosmoprof Asia & Cosmopack Asia Awards, organizzati in partnership con BEAUTYSTREAMS, celebrerà le aziende più rilevanti nella ricerca e nell’innovazione per la formulazione, packaging, approccio sostenibile e storytelling. Le istallazioni dei finalisti sono presenti sia in Cosmopack Asia (padiglione 6, AWE) e Cosmoprof Asia (padiglione 5G, HKCEC), mentre i vincitori saranno annunciati oggi durante l’evento speciale ospitato da Cosmo Onstage. Quest’anno, per laprima volta, i vincitori degli awards avranno un’opportunità per mostrare le loro proposte a Bologna conun’istallazione durante Cosmoprof Worldwide Bologna 2024.

