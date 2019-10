Cosmoprof e Abiby insieme per raccontare tutte le tendenze della cosmetica

La start up, nata a Milano nel gennaio del 2018, ha aperto in Italia il mercato delle beauty box in abbonamento. Le confezioni, che contengono dai tre ai cinque prodotti full size e travel size, sono il risultato di una ricerca delle novità in tutto il mondo, tra marchi già affermati e brand emergenti o di nicchia. Il valore dei prodotti è sempre superiore ai 90 euro le clienti, ma le beauty box sono acquistabili a un prezzo competitivo, a partire da 24,90 euro. E ogni mese le clienti ricevono a casa la confezione con i prodotti a sorpresa.

«Il vero valore aggiunto è quello di portare novità che in molti casi non sono ancora presenti in Italia – osserva Parteli -. Nella nostra ricerca ci concentriamo su produttori con caratteristiche distintive molto forti, privilegiando la sostenibilità e la qualità elevata».